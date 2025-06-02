從0.2元到0.84元…00918穩配8次後再發0.7元！達人：期待00919

00918公佈配0.7元

近年來，在高配息ETF中默默的也一直表現不錯的，大華優利高填息30（00918），近期也公告配息，每股配0.7元。

以00918今日收盤價22.2元估計，此次配息年化配息率為12.61％。預計6月19日除息，最後買進日為6月18日，7月11日入帳。

00918過去8次配息表現看俏，除首次配息0.2元以外，其餘7次配息皆在0.67元至0.84元之間。基金規模已來到776.78億元，目前受益人數來到25.65萬人。不計此次配息，00918目前已完成8次配息，總計發放現金股利5.44元，平均單次配息約0.68元。

00918目前十大持股包括長榮、聯電、中信金、聯詠、華碩、兆豐金、廣達、可成與長榮航等，涵蓋航運、電子與金融三大領域。其前十大權重合計為56.4%，相較其他高股息ETF顯得更加分散，顯示00918其在產業配置上的均衡策略。

開心又可以領到配息，期待00919公佈也會有好的配息成績。

◎本文內容已獲 Dr.Selena（楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。