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00919像初戀、00713是伴侶、00918是女神！小犬：像談戀愛這些ETF陪我長大

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
00919像初戀般青澀、00713是穩重的陪伴、00918則如遠方女神般耀眼，一位投資人以戀愛視角，記錄自己與這三檔高股息ETF的成長故事。記者林澔一／攝影
00919像初戀般青澀、00713是穩重的陪伴、00918則如遠方女神般耀眼，一位投資人以戀愛視角，記錄自己與這三檔高股息ETF的成長故事。記者林澔一／攝影

買股就像談戀愛

國中那年（初戀的甜蜜），00919就像我的初戀，那時候剛認識它，心裡就不自覺地被吸引，總覺得它特別穩、特別迷人，每天上課、寫作業的空檔，都會忍不住想起它，幻想著未來和它一起慢慢變富。

到了高中，遇見了00713（成熟的陪伴），心境好像變了，它不像00919那麼溫柔，反而多了點成熟與魅力，那時我開始想，不只是欣賞，或許可以更進一步，從朋友變成戀人，一起走更長遠的路。

大學的某一天，無意間看到了00918（遠方的女神），那一刻它就像天女下凡一樣，美得讓人移不開眼，和它之間沒有太多互動，只是靜靜地看著它在高處閃耀，心裡默默祝福它，也希望有一天，自己有資格站在它身邊。

這些ETF不只是數字，而是我成長的痕跡，00919的青澀、00713的踏實、00918的憧憬，串起了我的投資故事，也記錄了我對未來的夢想。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00713元大台灣高息低波

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