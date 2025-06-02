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14萬人注意！00922成分股兩進兩出 新增台光電、亞德克

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
00922追蹤指數「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股調整於2日開盤前生效。（本報系資料庫）
00922追蹤指數「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股調整於2日開盤前生效。（本報系資料庫）

國泰台灣領袖50（00922）追蹤指數「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股調整於2日開盤前生效，共計新增台光電（2383）、亞德克-KY（1590）共2檔；並同時刪除仁寶（2324）、欣興（3037）共2檔。國泰投信表示，成分股更動主因市值排序變化而進行新增及刪除。

國泰台灣領袖50屬於市值型ETF，以追蹤台股大盤為首要目標，納入具有市值代表性、流動性佳且獲利穩定的50檔領袖及台股企業，並將MSCI企業低碳轉型分數納入考量，進行調整後市值加權，兼具大市值與長期發展趨勢，且不集中於單一成分股，憑藉產業分散特性來降低個股風險。在追逐AI等科技商機與經濟成長時，有望攻守兼具。

00922經理人蘇鼎宇說明，近幾年來因氣候變遷，各國陸續喊出要淨零碳排，但多數民眾往往對此冷感，但隨各國課徵碳費制度陸續實施，企業減碳不只是環保議題，而將重新定義企業競爭力，一旦沒跟上趨勢，未來恐怕要繳交高額碳費，對於整體財務構成實質壓力，最終甚至影響到股價，因此反過來看，也可將其視為「投資紅利篩選器」，布局低碳概念股。

蘇鼎宇也提到投資痛點，目前由於多數投資人對於氣候組織和碳揭露計畫共同發起的企業100%再生能源計畫「RE100」、科學基礎減量目標倡議「SBTi」 等國際減碳認證霧煞煞，除了加強相關知識儲備外，也可簡單透過將低碳轉型分數納入考量的ETF來進行布局，尤其適合規劃退休的族群，在低碳趨勢不變的態勢之下，相關考量只會越來越重要，投資人需以長期視角來看待資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金

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