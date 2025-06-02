買ETF要繳很多稅？他年領200萬股息反退稅2萬 網讚：00918是寶藏ETF

Threads用戶 drleolai 分享自身報稅經驗，回擊質疑ETF配息「稅很重」的聲音。他表示，自己去年靠ETF領了超過200萬元股息，其中有高達1400萬資金布局，原以為要繳不少稅，沒想到申報結果竟是「不但不用繳稅，還退稅2萬多元」。

他進一步指出，關鍵在於ETF配息組成不同，真正需申報的「股利所得」比例不高，這次他只有約25萬元需申報，其餘為平準金、資本利得等免稅項目。

對此，不少網友紛紛留言「前幾個月看了你的文開始存00918，寶藏ETF」、「這就是ETF有平準金的好處，比個股好多了」、「不懂的人才會這樣嗆，54C比例才是真關鍵」、「我有一年靠個股領150萬，結果報稅要繳快30萬，心好痛」。

留言中也有人提醒補充健保費與稅制計算的眉角，像是「二代健保只針對單筆超過兩萬的54C課2.11%」，而54C之外的配息項目則多半不列入所得課稅，形成高領息、低稅負的特殊條件。

這波熱帖也再度引發對00918的關注。根據大華銀投信官網公告，00918今年6月配息預估每單位0.7元，不少存股族預估將再度穩收高現金流入袋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。