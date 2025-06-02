00919從30檔擴編至40檔！楚狂人解析兩大影響：更靈活也更抗主力

台股高股息ETF人氣王！群益台灣精選高息（00919）釋出重大調整訊號，把成份股從30檔擴充為40檔，引發市場討論。針對這波異動，財經YouTuber楚狂人在最新短影音中指出，此舉將對基金操作與績效帶來兩大正面影響。

首先，他提到00919規模已經膨脹至3,000多億元，穩居全台ETF市值第4大，僅次於0050、0056與00878。但由於00919不持有市值最大的台積電（2330），因此「很容易被主力吃豆腐」，加上大資金想買足部位時，可能被迫追高。擴增持股數量，有助分散買盤、降低被抬價風險。

第二點，楚狂人指出原本僅30檔成分股時，為了資金週轉率，可能需在股價上漲後提早賣出，但加入10檔後「等於多了10個投資機會」，不必為了納新股砍掉績優股，也讓ETF配置更有彈性、競爭力提升。

雖然00919配息尚未公布，但擴編布局已提前釋出積極訊號，投資人也正密切關注後續成效與股息調整幅度。

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