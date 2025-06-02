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搶攻AI新浪潮 台灣首檔海外主動式ETF 00983A開募

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
中國信託投信總經理陳正華（圖中）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton） （右二）、中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭（右一）、中國信託投信投資長楊定國（左一）。記者蔡靜紋/攝影
中國信託投信總經理陳正華（圖中）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton） （右二）、中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭（右一）、中國信託投信投資長楊定國（左一）。記者蔡靜紋/攝影

在AI、無人車、區塊鏈與精準醫療加速落地的浪潮下，下一個黃金投資機會浮現。中國信託投信攜手全球顛覆式創新投資先驅《方舟投資》（ARK Invest），推出台灣首檔海外主動式ETF「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A），2日起至5日展開募集。00983A結合ARK Invest的前瞻研究與中國信託投信投資團隊的選股與風控專業，聚焦五大顛覆式創新主題，瞄準尚未納入主流指數、具高成長潛力的企業，為投資人打造參與科技革新的超額報酬機會。

中國信託投信表示，ARK Invest日前發布「2025 Big Ideas」報告書，內容提及AI技術成本下降，將推動企業採用AI代理，節省客服成本並提升效率；而無人計程車、區塊鏈金融及AI導入生技醫療領域，可望成為最具潛力的投資題材，且將深刻改變人類生活方式，並創造巨大經濟價值。

中國信託投信指出，無人駕駛技術快速推進，根據估計，至2035年計程車每英里運營成本，將從當前的2美元降至0.25美元，降幅近9成。尤其特斯拉（TSLA）的Robotaxi即將投入營運，Waymo及百度Apollo的年載運量已達數百萬趟，顯示市場接受度大幅提升，預計成為未來交通革命的領頭羊，而特斯拉身為無人駕駛技術的領導者，其未來表現也值得關注。

至於另一項人類生活方式的革新，則是區塊鏈金融的應用普及。00983A經理人唐祖蔭表示，加密貨幣如比特幣及穩定幣的交易量，已超越Visa與Mastercard等傳統支付機構 ，顯示區塊鏈技術正重塑金融生態。Coinbase（COIN）等區塊鏈基礎建設平台，可望受惠於去中心化金融的成長紅利，成為00983A布局的企業之一。

唐祖蔭指出，當新興技術走入日常生活，相關題材股往往具備可觀的成長潛力。而這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF及早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股的優勢。

以電動車龍頭特斯拉與知名電商平台Shopify為例，ARK Invest早在這2家企業未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前布局。隨著業績兌現，個股市值大幅躍升，也為ARK Invest的投資組合帶來顯著報酬。這充分體現主動式投資的早期參與優勢：在創新題材萌芽階段即參與布局。因此00983A透過主動選股策略，聚焦約40檔高潛力企業，涵蓋大型科技龍頭與中小型創新公司，約30%資產配置於尚未廣為市場熟知的成長股，協助投資人把握科技變革的早期紅利。

中國信託投信表示，00983A除關注大型成長股，更積極探索中小型股的投資機會。尤其美國大型科技股目前占美股市值比重已來到相對高位，且估值也處較高位置，凸顯投資人應將目標放至更寬廣的投資範圍，掌握不同市值區間、產業及風格的投資機會；另外，00983A費用率低於傳統主動基金，且每日揭露持股，提供投資人主動基金與被動ETF之外的另類選擇，力求為投資人創造潛在超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983A中國信託ARK創新主動式ETF

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