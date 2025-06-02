快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

聽新聞
0:00 / 0:00

00918本季配息實領228萬！她曝配息申報眉角：其實僅有43萬需要報稅

聯合新聞網／ 綜合報導
「在川普股災時，一天買進3269張00918」她靠一次決定打造月月配現金流。圖／聯合報系資料照片
「在川普股災時，一天買進3269張00918」她靠一次決定打造月月配現金流。圖／聯合報系資料照片

「開始期待股息進帳的日子」

Threads用戶 elegant.mummy 發文分享，自己持有高達3269張的ETF 00918，預估下月將領到 228萬元股息，引發大量討論與提問。

她表示：「其實我還是喜歡每個月領錢的感覺，三個月一次真的好久。若不是網友提醒，我還不會馬上注意到配息訊息。」

投資方法公開：股息再投入、看殖利率也看稅務

針對稅金問題，她也不藏私分享：「00918上次配息中54c配比僅佔19%，所以228萬裡只有43萬需申報。」

她舉例，如果每次都是這樣的配比，即使一年領到1000萬股息，實際報稅金額只有190萬。

有網友擔心高收入族稅負過重，她則淡定回應：「我的級距目前還在20%，也不知道什麼時候會到40%，要看未來配比而定。」

也有人問為何不考慮海外基金，她回應：「如果未來54c比例拉高、報稅金額逼近600萬，才會開始規劃海外配置。」

一口氣買進、逢低布局 勇氣也是關鍵

不少人好奇這筆龐大部位是怎麼來的？她透露是「4/8川普關稅事件」當天買入，「價格非常低，是難得的機會，就直接3269張買下去。」

編輯推薦

而對於是否分散標的、湊出月月配，她則回應「目前只有0056有興趣，其他還沒遇到想買的。」

把現金流＋稅務＋操作動機講得清清楚楚，不灑雞湯、不靠業配，靠的就是自己的膽識與紀律。

很多人說投資自由遙不可及，但她證明：在對的時機、用對的方式買進，複利會替你撐起真正的優雅生活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

延伸閱讀

00713配息縮水全網看傻！苦主嘆：投資1年績效跟定存一樣

00918最新季配息數字0.7元！阿格力「通過時間考驗」：股災至今績效第一

00919、0056配更高為何還選00878？達人：為月月配且如盾牌兼具防禦

00919再配0.72元挑戰度明顯提高！有可能落在0.65至0.7塊區間？

相關新聞

00919像初戀、00713是伴侶、00918是女神！小犬：像談戀愛這些ETF陪我長大

買股就像談戀愛 國中那年（初戀的甜蜜），00919就像我的初戀，那時候剛認識它，心裡就不自覺地被吸引，總覺得它特別穩、特別迷人，每天上課、寫作業的空檔，都會忍不住想起它，幻想著未來和它一起慢慢變富。

買ETF要繳很多稅？他年領200萬股息反退稅2萬 網讚：00918是寶藏ETF

Threads用戶 drleolai 分享自身報稅經驗，回擊質疑ETF配息「稅很重」的聲音。他表示，自己去年靠ETF領了超過200萬元股息，其中有高達1400萬資金布局，原以為要繳不少稅，沒想到申報結

00919從30檔擴編至40檔！楚狂人解析兩大影響：更靈活也更抗主力

台股高股息ETF人氣王！群益台灣精選高息（00919）釋出重大調整訊號，把成份股從30檔擴充為40檔，引發市場討論。針對這波異動，財經YouTuber楚狂人在最新短影音中指出，此舉將對基金操作與績效帶

00918本季配息實領228萬！她曝配息申報眉角：其實僅有43萬需要報稅

「開始期待股息進帳的日子」 Threads用戶 elegant.mummy 發文分享，自己持有高達3269張的ETF 00918，預估下月將領到 228萬元股息，引發大量討論與提問。 她表示：

00713配息1.1元…「心裡有頓了一下」瑞奇媽媽：繼續買進繼續持有！

看到配息1.1時，心裡有頓了一下，但理智腦開始算起數據，並重新確認選股邏輯，數字看起來一切都好，沒事沒事！ 繼續買進繼續持有 本次瑞奇媽預計以31張參與除息，未來的目標是50張的007

00878於2021、22、23年表現贏0050！雨果：方法再好執行不來也沒意義

「不需要拿自己的投資與別人比績效」 在意自己的投資績效是人之常情，該計較的是，在符合自己的目標與需求下，冒同樣的風險或波動率，是否有獲得值得的報酬率，是否有更好的投資方式可獲得更好的投資報酬率，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。