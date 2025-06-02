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00918本季配息實領228萬！她曝配息申報眉角：其實僅有43萬需要報稅
「開始期待股息進帳的日子」
Threads用戶 elegant.mummy 發文分享，自己持有高達3269張的ETF 00918，預估下月將領到 228萬元股息，引發大量討論與提問。
她表示：「其實我還是喜歡每個月領錢的感覺，三個月一次真的好久。若不是網友提醒，我還不會馬上注意到配息訊息。」
投資方法公開：股息再投入、看殖利率也看稅務
針對稅金問題，她也不藏私分享：「00918上次配息中54c配比僅佔19%，所以228萬裡只有43萬需申報。」
她舉例，如果每次都是這樣的配比，即使一年領到1000萬股息，實際報稅金額只有190萬。
有網友擔心高收入族稅負過重，她則淡定回應：「我的級距目前還在20%，也不知道什麼時候會到40%，要看未來配比而定。」
也有人問為何不考慮海外基金，她回應：「如果未來54c比例拉高、報稅金額逼近600萬，才會開始規劃海外配置。」
一口氣買進、逢低布局 勇氣也是關鍵
不少人好奇這筆龐大部位是怎麼來的？她透露是「4/8川普關稅事件」當天買入，「價格非常低，是難得的機會，就直接3269張買下去。」
而對於是否分散標的、湊出月月配，她則回應「目前只有0056有興趣，其他還沒遇到想買的。」
把現金流＋稅務＋操作動機講得清清楚楚，不灑雞湯、不靠業配，靠的就是自己的膽識與紀律。
很多人說投資自由遙不可及，但她證明：在對的時機、用對的方式買進，複利會替你撐起真正的優雅生活。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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