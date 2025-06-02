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00713配息1.1元…「心裡有頓了一下」瑞奇媽媽：繼續買進繼續持有！

聯合新聞網／ 瑞奇媽媽
00713本次配息1.1元讓持有人一度錯愕，但不少投資人如瑞奇媽選擇理性看待、繼續持有，目標持股達50張。圖／聯合報系資料照片
00713本次配息1.1元讓持有人一度錯愕，但不少投資人如瑞奇媽選擇理性看待、繼續持有，目標持股達50張。圖／聯合報系資料照片

看到配息1.1時，心裡有頓了一下，但理智腦開始算起數據，並重新確認選股邏輯，數字看起來一切都好，沒事沒事！

繼續買進繼續持有

本次瑞奇媽預計以31張參與除息，未來的目標是50張的00713，只規劃50張是因為，一張00713大約抵2張00878或00919。

大家對於此次配息縮水看法如何呢？

會續抱、持續買進的請喊聲；要拋售的也上來聊聊想法！

理財沒有對錯，沒有標準答案，只要適合自己，舒服就好

We listen, we don’t judge

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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