00713配息1.1元…「心裡有頓了一下」瑞奇媽媽：繼續買進繼續持有！

「不需要拿自己的投資與別人比績效」 在意自己的投資績效是人之常情，該計較的是，在符合自己的目標與需求下，冒同樣的風險或波動率，是否有獲得值得的報酬率，是否有更好的投資方式可獲得更好的投資報酬率，

2025-06-02 09:37