00878+00929股息總額剛好7萬！存股哥：Cover裸辭後獨立創業小生意

最近一個月都在為下一份工作做準備，學技術、進修、找場地、接零星客人，也沒有因為離職就完全閒下來，一週依然保持五天重訓習慣，每天更新文章，以前該做什麼事也不會因為離開職場就荒廢了。

我在做的是刮痧按摩，算是一人單幹的微型創業，這類小額創業通常初始投入金額在10萬之內，你自己就身兼員工還有老闆，而實際行動之後才發現任何領域都不容易。

這一個月從無到有目前大概花了7萬左右，學費、工作室租金跟押金還有設備佔花銷最大比例，為了這個小事業開了另一個小號，順便紀錄我的半退休生活。

時常跟大家說千萬不要主動去跟你的親友分享存股，因為90%的人不會相信你，可能還會以為你在騙，實際拿出股息通知單，讓你的人生過得越來越才能讓人信服。

必需做到知行合一，讓你的理論直接體現在生活上，不然我在那邊講月月配、講存股、講借貸套利根本就只是空口說白話，所以我以身作則做給大家看，我想這樣比較有說服力。

這個月花的7萬剛好下個月股息補回來，00878+00929股息總額剛好7萬，完美cover本月微創業支出，這也是股息現金流給我的底氣，讓我可以自由選擇自己想做的事。

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