00878於2021、22、23年表現贏0050！雨果：方法再好執行不來也沒意義
「不需要拿自己的投資與別人比績效」
在意自己的投資績效是人之常情，該計較的是，在符合自己的目標與需求下，冒同樣的風險或波動率，是否有獲得值得的報酬率，是否有更好的投資方式可獲得更好的投資報酬率，或更省事的方法。
我常看到投資人拿自己的投資績效在與別人做比較。自己某段短期間的投資績效比另一個人低，就開始反省檢討自己的投資方式與概念是否需要調整。當自己的績效比另一個人好時，有些人又喜歡給別人指教，爭論自己的方法比較好。
但我認為，沒必要與他人比較投資績效，因為你的投資目標、經濟狀況、風險承受度與人生價值觀，都很可能與對方截然不同，追求不同的目標，本來就會有不太一樣的方法，真的沒甚麼好比的。
也沒有人規定投資人只能採用一種方法，只要符合目標需求且合理，幾種方式同時搭配在一起也沒有關係。重點都只有一個，這些方式整合在一起，能否幫助你達到你的財務目標，如果有偏差，會造成多大影響，會不會無法達成目標？
我自己主要採用指數化投資方式，簡單的全球股債配置就是我的核心投資方法。但我同時也有一小部分的資產用來做長期個股投資，這個比例佔總資產比例不超過10%，如果做得好可以加速資產增長速度，如果做得不好，也不至於嚴重影響我的退休準備進度。
千萬不要看到同一段期間，特別是短短的半年一年投資績效，比別人差一點，就改用另一個人的方法，或是想要精進而越走越極端。你要追求的是達成你的財務目標，而不是贏過別人的績效，投資不是一場比賽。
舉例來說，過去幾年台股的大盤指數型ETF與高股息ETF就有點風水輪流轉。以0050與00878為例，2021年0050上漲約10%，00878上漲約16%（這裡說的都是不含息報酬），高股息展露頭角。
2022年碰上升息，0050下跌25%，00878下跌14%，高股息ETF較能抗跌的說法油然而生。然後2023年的00878股價表現又比0050好約10%，這幾年的表現讓高股息ETF與市值型ETF有力拚之勢。
然而，2024年的0050因台積電因素上漲了48%，00878卻只有4%的漲幅，瞬間市值型ETF又大勝了高股息ETF。如果你每一年都要比較哪種類型的ETF比較好，勢必會換來換去。但若看過去5年的股價表現，0050又以累計118%的漲幅大贏00878的37%。
所以，市值型ETF就會比高股息ETF好嗎？我不知道，端看你比較的時間長短，過去5年這樣，未來2年也會是這樣嗎？未來5年呢？光ETF就有那麼多好比的，更別說其他更多的投資方式與技巧了。
你是所謂的左側投資還是右側投資？你是價值投資等價格便宜才買，還是追漲型的等價格突破高點才買。你是波段相對買低賣高，還是長期持有買進不賣的投資類型。以上我真的不知道要怎麼比才合理。
但我覺得最重要的是，考慮人性與自身的需求，再厲害的方法，只要你執行不來，對你來說都沒有意義。再高的波段報酬率，只要在你達到目標前有可能功虧一簣，把前面賺的都賠回去，也沒有意義。
你真的該關注的，是你的投資績效是否能讓你在多年後達到你的財務目標。有沒有更安全的方式可以達成，或是在相似的風險情況下，可以獲得更好的投資績效而你卻不知道。我認為該精進的是這個部分，而不是跟周遭甚至網路上的人比較過去的投資績效。
◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言