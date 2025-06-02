00878於2021、22、23年表現贏0050！雨果：方法再好執行不來也沒意義

「不需要拿自己的投資與別人比績效」

在意自己的投資績效是人之常情，該計較的是，在符合自己的目標與需求下，冒同樣的風險或波動率，是否有獲得值得的報酬率，是否有更好的投資方式可獲得更好的投資報酬率，或更省事的方法。

我常看到投資人拿自己的投資績效在與別人做比較。自己某段短期間的投資績效比另一個人低，就開始反省檢討自己的投資方式與概念是否需要調整。當自己的績效比另一個人好時，有些人又喜歡給別人指教，爭論自己的方法比較好。

但我認為，沒必要與他人比較投資績效，因為你的投資目標、經濟狀況、風險承受度與人生價值觀，都很可能與對方截然不同，追求不同的目標，本來就會有不太一樣的方法，真的沒甚麼好比的。

也沒有人規定投資人只能採用一種方法，只要符合目標需求且合理，幾種方式同時搭配在一起也沒有關係。重點都只有一個，這些方式整合在一起，能否幫助你達到你的財務目標，如果有偏差，會造成多大影響，會不會無法達成目標？

我自己主要採用指數化投資方式，簡單的全球股債配置就是我的核心投資方法。但我同時也有一小部分的資產用來做長期個股投資，這個比例佔總資產比例不超過10%，如果做得好可以加速資產增長速度，如果做得不好，也不至於嚴重影響我的退休準備進度。

千萬不要看到同一段期間，特別是短短的半年一年投資績效，比別人差一點，就改用另一個人的方法，或是想要精進而越走越極端。你要追求的是達成你的財務目標，而不是贏過別人的績效，投資不是一場比賽。

所以，市值型ETF就會比高股息ETF好嗎？我不知道，端看你比較的時間長短，過去5年這樣，未來2年也會是這樣嗎？未來5年呢？光ETF就有那麼多好比的，更別說其他更多的投資方式與技巧了。

你是所謂的左側投資還是右側投資？你是價值投資等價格便宜才買，還是追漲型的等價格突破高點才買。你是波段相對買低賣高，還是長期持有買進不賣的投資類型。以上我真的不知道要怎麼比才合理。

但我覺得最重要的是，考慮人性與自身的需求，再厲害的方法，只要你執行不來，對你來說都沒有意義。再高的波段報酬率，只要在你達到目標前有可能功虧一簣，把前面賺的都賠回去，也沒有意義。

你真的該關注的，是你的投資績效是否能讓你在多年後達到你的財務目標。有沒有更安全的方式可以達成，或是在相似的風險情況下，可以獲得更好的投資績效而你卻不知道。我認為該精進的是這個部分，而不是跟周遭甚至網路上的人比較過去的投資績效。

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