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00919、0056配更高為何還選00878？達人：為月月配且如盾牌兼具防禦

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
雖然0056、00919配息較高，但投資人仍選擇布局00878，主因在於其穩定配息、均衡持股與台股ETF第三大規模優勢。圖／聯合報系資料照片
雖然0056、00919配息較高，但投資人仍選擇布局00878，主因在於其穩定配息、均衡持股與台股ETF第三大規模優勢。圖／聯合報系資料照片

有人會私訊我提出一個高股息領息問題，為何0056、00919配息都比00878高，但我還是要買進00878這檔ETF呢？

這邊解釋自己為何買00878這檔ETF原因，自己為了達成月月配的狀態，所以00878必需納入自己的名單中；另外還有00878它的規模目前是台股第三大檔ETF，買ETF盡量選擇買規模越大越好。

還有至於配息較低的問題，我簡單解說一下，我會把00878當成它就像盾牌，兼具防禦是這檔ETF特色

它持有成分比例如下：

半導體25%

金融25%

電腦週邊25%

通信相關9%

其他15%

00878它是一檔比較均衡分散的ETF，要說報酬不會是最好，但是要說它的穩定度肯定不錯，2020/7月上市已經快滿5年了，配息沒有一次缺席過，如今已經配出6.43元的配息...穩中之穩啊！

這邊假設在15元買進00878的人，目前含息股價來到為26.86元，目前00878的股價為20.43元。

報酬率大約為88%以上，股息再投入複利循環就不算了！

最後我想說其實股票沒有最好的標的，只有適合自己買進的標的，買股票是為自己而買，而不是聽著他人說這檔很好就開始想要買進，建議投資還是做點功課再出發吧，畢竟在股市裡頭大家都想賺錢，誰想要輸錢而歸呢？

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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