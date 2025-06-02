國泰台灣領袖50 聚焦低碳

台灣2025年正式進入碳有價時代，今年5月啟動碳費試申報，明年5月開始繳交碳費，提供2.5萬公噸二氧化碳當量的免徵額度，環保署估計，固定汙染源超過免徵額度的業者約有500廠（約281家企業），約占全國總排放量54%。

根據碳費費率審議會決議，一般費率每公噸300元，以及優惠費率A每公噸為50元和優惠費率B每公噸100元，國泰投信認為，雖然碳費是向企業課徵，但對一般投資人而言，這不僅是環保議題，也攸關投資策略，碳成本將重新定義企業競爭力，甚至影響法人選股邏輯。

國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇表示，在碳有價時代，更能凸顯00922競爭力，該基金追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，不僅聚焦台灣50檔龍頭企業，也會考量各企業的低碳轉型分數，進行調整後再以市值加權，兼具大市值與長期發展趨勢。

成分股除了有三大權值股台積電、聯發科、鴻海，也有致力發展節能管理的台達電、積極推動綠能轉型的台泥。蘇鼎宇強調，換個角度想，「碳費」也是個投資篩選器，建議投資人率先布局積極減碳、提升能源效率或關注碳權交易的企業。

台泥日前召開股東會，董事長張安平指出，水泥產業在半導體產業中也具有舉足輕重地位，他強調水泥不僅蓋房子，也協助處理工業廢棄物，台泥今年全面導入AI技術，包括水泥生產線預警、智能眼鏡遠端作業、無人機巡檢及智能採礦，將以AI與綠能為雙軸推動轉型。

台達電則是多年來聚焦電源管理與自動化節能方案，減碳策略包括推動節能方案、導入再生電力、推動綠建築、投資低碳創新、投資碳抵減與永久碳移除，以及藉由訂定內部碳定價加速減碳。永續長周志宏表示，台達電十年內都不太需要繳交碳費給政府，因為台達電非排碳大戶，且2025年台達電台灣分部也將達到「100%使用綠電」。

國泰投信認為，短期美國關稅依然是市場最大變數，然中長期新興科技蓬勃發展，有助台灣企業獲利持續成長，台灣經濟研究院29日發布台灣4月製造業景氣信號值為12.73分，月增0.44分，為今年前四個月的最高分，其中電腦、電子產品及光學製品業客戶提前拉貨，動能明顯升溫，出口、接單持續呈現雙位數成長，為製造業提供支撐力道。

展望下半年，強勁的AI需求，有望推升製造業景氣，整體發展來看可以樂觀期待，可布局聚焦企業低碳表現的市值型ETF，參與台灣企業成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。