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IC設計族群行情俏 產值年增近14% 相關ETF可逢低進場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
受貿易戰提前拉貨效應，台灣IC設計產業第1季淡季不淡，稅後純益年增率0.3%，季增率12.1%。圖為IC設計產品示意圖。 （路透）
受貿易戰提前拉貨效應，台灣IC設計產業第1季淡季不淡，稅後純益年增率0.3%，季增率12.1%。圖為IC設計產品示意圖。 （路透）

受貿易戰提前拉貨效應，台灣IC設計產業第1季淡季不淡，稅後純益年增率0.3%，季增率12.1%。展望後市，根據工研院預估，2025年整體IC業較2024年增長，其中IC設計今年產值將達新台幣1.45兆元，較去年增長13.9%，今年也是AI應用落地元年，IC設計產業將扮演要角，台股IC設計ETF後市漲升行情看俏，現在正是逢低布局時機。

台新臺灣IC設計ETF（00947）研究團隊指出，IC設計動能指數股價跌深反彈，根據TEJ統計，5月IC設計動能指數上漲幅度為5.8%，優於加權指數的5.5%、與半導體產業指數的5.4%。

短線IC設計族群市況受到消費品需求疲弱影響，表現相對保守，但著眼於IC設計大廠積極推出AI相關晶片，預期多數IC設計廠商受惠AI時間將始於2025下半年至2026年，並在2026-2027年導入終端產品， 將有望提升具AI題材的IC設計公司營收與獲利表現。

台新投信指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群代表，也是千金股常客，主要基於二大優勢：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二、產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位。

台新臺灣IC設計ETF採取每季定審，邏輯為篩選CMoney指數彙編分類中屬「電子上游-IC設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」者，並選擇前三個月流動性較佳的前70%，選出50檔持股再依據市值進行排序，個股權重上限10%。

中國信託投信表示，在台股ETF市場中，中信小資高價30與中信關鍵半導體因其高比例的輝達供應鏈成分股，成為布局AI熱門選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IC設計 AI

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