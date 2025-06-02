科技類ETF動能強勁 AI熱力不減布局時機到

全球股市表現5月以來呈現震盪走勢，投資人情緒偏向觀望，而在美國總統川普2.0百日之後，市場其實已相當程度反映關稅政策及減稅政策。輝達上周三美股盤後公布的最新財報獲利和營收均超預期，在AI投資熱潮持續發酵之際，提供了科技相關ETF逢低布局時機。

根據CMoney統計，5月以來海外股票型ETF表現前十名報酬率在5%之上，其中富邦NASDAQ正2（00670L）、國泰日經225+U、元大S&P500正2、國泰智能電動車與富邦未來車等ETF表現都在7%之上，主要聚焦AI、半導體等科技產業，展現出強勁的投資動能。

圖／經濟日報提供

富邦NASDAQETF經理人王辰方指出，在美中達成臨時貿易協議後，多家投行下調美國2025年經濟衰退風險並上調成長預期，聯準會利率情境仍將牽動市場情緒。

短期科技股歷經關稅、算力需求等疑慮而產生較大估值修正，然而截至5月16日美國S&P500企業已公布九成以上財報，科技股獲利高達87%優於預期、更勝整體78%優於預期表現，財測表現亦佳，因此預計全年獲利增長仍可望繳出雙位數成長率（+18%）、引領整體美股（+9%）獲利增長率，因此中長期類股維持偏多看待。

富邦未來車ETF經理人王素珍表示，在川普於上周末宣布延後對歐盟商品加徵50%關稅的計畫，以及5月稍早與中國達成減少雙邊關稅的協議後，市場對美國經濟的悲觀情緒有所降溫。

此外，美國貿易法庭做出裁定，公布川普對等關稅違法，並裁定暫時凍結，隨關稅合法性受到挑戰，短線有利帶動股市反彈；加上AI需求展望佳，提供投資人逢低布局良機。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林分析，根據輝達公布今年首季財報，在營收與淨利兩大指標紛紛超出市場預期，AI伺服器需求依然強勁，儘管短線受到川普貿易戰拖累，但長線來看不影響AI發展。亮眼財報激勵輝達盤後股價大漲，有望提振整體AI產業鏈的信心，扭轉近期頹勢。

美國在5月中宣布撤銷AI擴散規則，AI晶片得以銷售到中東地區，中長線來看無疑是為輝達、AMD等美企創造新的營收獲利來源，半導體產業前景看好。建議投資人可透過鎖定費半指數的相關半導體ETF，聚焦布局全球AI產業鏈，掌握科技趨勢成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。