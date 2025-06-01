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00919再配0.72元挑戰度明顯提高！有可能落在0.65至0.7塊區間？

聯合新聞網／ 綜合報導
00919最新配息將於6月2日揭曉，投資人關注能否維持上季0.72元高標。圖／聯合報系資料照片
00919最新配息將於6月2日揭曉，投資人關注能否維持上季0.72元高標。圖／聯合報系資料照片

群益台灣精選高息（00919）本季配息將於6月2日（週一）公告，讓超過121萬投資人更為關注，市場氛圍也持續升溫。

截至5月29日，00919淨值為22.05元，結構拆解如下：

資本損益平準金：6.26元

收益平準金：0.79元

兩項平準金為主要配息來源。與2024年同期相比（分別為9.68元、1.12元），本期可配息資源明顯減少，代表發放空間縮水。

假設本季配0.6元，單季殖利率約2.7%，年化近10.8%。若接下來維持同水準，全年配息估2.52元，年化殖利率有望達11%，對追求現金流的投資人仍具吸引力。

但要再現上一季0.72元高標，挑戰不小。綜合目前資源與市場氛圍，預估有可能落在0.65至0.7元區間。

00919雖未滿三年，但已連續數季穩定配息，從0.54元升至0.72元，採一年四配。以今年初的0.72元計算，年化殖利率約12%，配息動能備受肯定。

股價部分，今年00919曾在高點達27元，後跌至18元，如今回到22元。若低檔加碼，以19元成本計算，年化殖利率超過15%；若高點進場，則僅約10%。

在高股息熱潮略降溫之際，00919能否維穩金額，將影響資金流向與人氣；即便未必年年創高，00919仍具規模優勢、現金流穩定性佳、成分股具選擇邏輯，對重視現金流與分散風險的投資人來說，仍值得觀察布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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