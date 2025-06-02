00713配息縮水全網看傻！苦主嘆：投資1年績效跟定存一樣

元大台灣高股息低波動ETF（00713）於5月29日公告最新配息金額，每受益單位預計配發1.1元，除息日為6月20日，實際發放日則為7月11日。此次配息金額較上期1.4元明顯減少，引發PTT投資人熱烈討論，不少人一見數字便驚呼「完了」，留言區瞬間出現大量哀嚎，形容這次配息如同重擊信心的警訊。

一名網友在PTT轉貼00713公告，有網友一針見血指出「這樣年化配息率多少？」、「這下要崩回四字頭了吧」，也有人酸「可以改叫高周波低股息」，嘲諷ETF名稱與實際表現不符，更有不少人認為「高股息幫小兒賺很大」、「配完就跌，越配越母湯」，批評ETF只是在左手換右手、用本金養殖利。也有網友抓緊過往記憶表示，「上次1.4，這次1.1，還不崩？」、「早說了，四次都沒填息了」，顯見市場對00713近期填息無力的失望已累積甚久。

不少投資人情緒悲觀，直言「蛋雕（丟掉）來了」、「陶喆配（套著配）」、「越配越縮水」，甚至有人自嘲「買來放一年，績效跟定存差不多」，直言若長期持有卻無法填息，所謂的高殖利率只是帳面數字毫無意義。留言區中，丸子、左睪右睪、左手換右手等詞輪番出現，突顯出投資人對ETF績效失望之餘，也不忘以幽默口吻排遣情緒。

雖然批評聲浪不斷，仍有部分網友認為「1.1元配息其實也不算少」、「年化還有8%以上還想怎樣」，呼籲投資人理性看待市場波動，不該對單一期配息做出過度反應；也有人指出「這波資本利得少、要配息難度本來就高」、「總報酬才是關鍵」，認為應該將ETF納入長期配置，避免情緒化操作影響判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。