龍頭跨國企業擁四大優勢無懼關稅 全球型ETF脫穎而出

關稅議題暫緩，但仍為今年來干擾市場一大主因，在面對關稅議題時，更需要布局跨國企業來因應，透過龍頭跨國企業的高競爭優勢、高附加價值、多元營運等，不僅較能在市場震盪時發揮較穩健的表現，當市場反轉時更有機會脫穎而出。

保德信全球藍籌ETF（009810）擬任經理人黃相慈表示，就產業結構而言，跨國企業不論在服務或產品上，往往擁有較高的附加價值，所生產的生活必需品除了具有競爭優勢，在剛性需求支撐下，受關稅影響也相對較小，加上大型跨國企業定價能力強，且營運分散在多個市場，當面對政策環境變化時可即時快速調整營運策略，對投資面來說不僅穩定整體投組，也搭上全球趨勢列車。

黃相慈表示，以MasterCard與Google來說，這類跨國企業相較於傳統製造商，透過更高的附加價值來增添服務的競爭優勢，而P&G、雀巢這類必需性消費品大廠，則透過產品剛性需求以及產線和產品遍及全球的優勢，強化營運能力；至於品牌商如麥當勞、可口可樂運用全球營運多元化，不論是生產或銷售皆來自不同國家或以在地化經營方式。

另一種較為特殊的是奢侈品產業，黃相慈解釋，以LVMH集團為例，這類精品大型企業的營運優勢，來自定價能力強、毛利高，同時具備轉嫁能力，例如部分精品為了因應美國調高關稅，已開始將生產地擴展至美國本土，以降低關稅衝擊。

保德信第二檔ETF—保德信全球藍籌ETF即將於6月24日開始募集，發行價15元，正是瞄準跨國企業優勢，投資遍及全世界、掌握全球投資機會，透過層層選股因子，最終篩選出100檔收入和資產皆超過30%在海外、且市值須達50億美元以上的跨國大型藍籌股，不僅為資產增添護城河優勢，也讓資產與全球經濟核心企業搭上趨勢。

凱基全球菁英55ETF研究團隊指出，川普關稅戰的最大衝擊已經過去，S&P500指數本益比已回升至一倍標準差左右，S&P500企業整體的新訂單與客戶庫存步入正向循環，其中關稅負面影響相對小、第1季財報較佳的族群，短線值得留意。但預期2025年全年各產業獲利表現將出現分化，建議透過11大產業都有布局的全產業型ETF，結合產業強弱勢動能加減碼機制，兼顧分散風險與放大投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。