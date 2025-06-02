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00918最新季配息數字0.7元！阿格力「通過時間考驗」：股災至今績效第一

聯合新聞網／ 阿格力
高股息ETF誰還撐得住？00918連8次配超3%，老將抗震力勝出新秀。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF誰還撐得住？00918連8次配超3%，老將抗震力勝出新秀。圖／聯合報系資料照片

從去年第四季至今，很多高股息ETF的配息都開始讓持有者失望，原因無它，無非是盤勢從去年中至今都卡卡。高股息ETF的配息來源主要有三，分別是「收益平準金」、「成分股的股息」以及「資本利得」，當盤勢不強時自然就少了資本利得的來源，導致股息配發減少。

在2023-2024上半年是眾多高股息ETF火熱的階段，因為市值排序選股又要殖利率不錯的原則下，大部分高股息都有電腦及其它周邊設備這個類股，剛好又遇到AI風潮來臨，使得高股息績效噴噴噴。但去年下半年至今，少了AI的熱潮，高股息就回到本質到底好不好。

台股我查詢了24檔高股息ETF從4/9台股低檔至5/29的表現，其中有15檔的報酬率輸給「加權股價指數」，另有9檔繳出比大盤優秀的同期績效。其中前五名的高股息ETF，僅有一檔是2022年就掛牌的大華優利高填息30（00918），其它四檔掛牌都僅有一年多，也就是說老牌的高股息裡的績效第一就是00918，有通過時間的考驗。

這一檔也算是阿格力多年來都有追蹤的，分享一下我最新的追蹤，最新的季配息數字是0.7元，跟今年2月時候一樣，然後2024年的2月也是配0.7元．顯示00918的配息底氣相當好，畢竟台股已經將近一年的時間都比較區間震蕩了。以單次配息率來看，已經連續8次都超過3％，這可不是灌水的年化配息率，是單次！

為什麼能維持好的配息呢？關鍵還是「資本利得」，截至到2025/5/29為止，00918的資本損益平準金有6.54元，2024年初一開始則為6.09元，而今年4月初的關稅股災前為6.35元。簡單來講就是選股邏輯有好的績效，讓配息能力得以延續，否則都沒資本損益平準金的話，只能拿成分股的配息出來配。

總結來說，00918從市值前150大市值裡面挑選高填息率公司的策略，從2022到2025經歷了多與空的一小段循環後，表現還是高股息ETF中名列前茅的，大家可以照此篇邏輯，檢驗一下自己持有的高股息ETF。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

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