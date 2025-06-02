快訊

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國親子共學：財商與投資啟蒙從小教起

00922配00757…市值搭主題型更快有第一桶金？財經雪倫「三招」打造你的第一桶金

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
財經雪倫分享「記帳、儲蓄、定期定額ETF」三步驟打造百萬資產。本報資料照
財經雪倫分享「記帳、儲蓄、定期定額ETF」三步驟打造百萬資產。本報資料照

「從零開始，要打造一百萬不是夢！」財經YouTuber「財經雪倫」在最新影片中，分享自己實作多年的三大理財習慣：記帳、儲蓄、投資。

她強調，只要持續執行，不論薪資高低，都能踏實累積資產，並特別點名多檔ETF，供不同族群投資人參考。

1.用ETF幫錢滾錢！這些代碼雪倫點名了

財經雪倫強調，定期定額是投資ETF最簡單也最穩健的方式，她盤點定期定額熱門排行榜前20名，發現市值型與美股ETF表現最亮眼，舉例如下：

台股市值型ETF：

　0050（元大台灣50）

　006208（富邦台50）

　00692（富邦公司治理）

　00850（元大臺灣ESG永續）

　00922（國泰台灣領袖50）

美股ETF代表：

　00757（統一FANG+）

　00646（元大S&P500）

她提醒，年化報酬率會隨時間與市場波動改變，但從長期來看，這些ETF具備穩健成長性，值得作為資產累積工具。

2.計算實例：月薪3萬也能穩穩存百萬

雪倫以三種薪資層級實算時間成本：

月薪3.5萬，存下35%（約1.2萬／月）：6.8年可達百萬

月薪5萬，存50%（約2.5萬／月）：3.3年達標

月薪6萬，存60%（約3.6萬／月）：2.3年完成目標

若搭配「年化報酬率10%」的投資商品（如ETF），達標時間可再提早一年以上。

3.三步驟打造投資習慣：手機也能做到

她歸納「百萬行動方案」三大步驟：

1.下載記帳APP、建立記帳習慣

2.設定固定金額，自動轉帳至投資帳戶

3.挑選ETF，啟動定期定額投資計畫

「你不是做不到，只是還沒開始做，」她鼓勵投資新手從這三步開始練習，不需預判市場，只要穩穩投入、養成習慣，就能跨出理財第一步。

不同人生階段選ETF也不同

針對不同族群，財經雪倫提出下列配置建議：

年輕單身族：市值型ETF＋主題型ETF（可承擔風險）

三明治世代：市值型ETF＋高股息或債券型ETF（穩健現金流）

退休族：高股息ETF＋部分市值ETF（以守為主）

她強調：「退休後是只有支出、沒有收入的階段，一定要選擇穩定現金流的標的。」

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 00850元大臺灣ESG永續 00757統一FANG+ 00692富邦公司治理 00646元大S&P500 006208富邦台50

延伸閱讀

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

哥哥突然不撫養父母怎辦？律師解答：記得「這步驟」法律才站你這邊

川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

相關新聞

00878+00929股息總額剛好7萬！存股哥：Cover裸辭後獨立創業小生意

最近一個月都在為下一份工作做準備，學技術、進修、找場地、接零星客人，也沒有因為離職就完全閒下來，一週依然保持五天重訓習慣，每天更新文章，以前該做什麼事也不會因為離開職場就荒廢了。 我在做的是刮痧

00922配00757…市值搭主題型更快有第一桶金？財經雪倫「三招」打造你的第一桶金

「從零開始，要打造一百萬不是夢！」財經YouTuber「財經雪倫」在最新影片中，分享自己實作多年的三大理財習慣：記帳、儲蓄、投資。 她強調，只要持續執行，不論薪資高低，都能踏實累積資產，

00919、0056配更高為何還選00878？達人：為月月配且如盾牌兼具防禦

有人會私訊我提出一個高股息領息問題，為何0056、00919配息都比00878高，但我還是要買進00878這檔ETF呢？ 這邊解釋自己為何買00878這檔ETF原因，自己為了達成月月配的狀態，所以0

00918最新季配息數字0.7元！阿格力「通過時間考驗」：股災至今績效第一

從去年第四季至今，很多高股息ETF的配息都開始讓持有者失望，原因無它，無非是盤勢從去年中至今都卡卡。高股息ETF的配息來源主要有三，分別是「收益平準金」、「成分股的股息」以及「資本利得」，當盤勢不強時

00713配息縮水全網看傻！苦主嘆：投資1年績效跟定存一樣

元大台灣高股息低波動ETF（00713）於5月29日公告最新配息金額，每受益單位預計配發1.1元，除息日為6月20日，實際發放日則為7月11日。此次配息金額較上期1.4元明顯減少，引發PTT投資人熱烈討論，不少人一見數字便驚呼「完了」，留言區瞬間出現大量哀嚎，形容這次配息如同重擊信心的警訊。

科技類ETF動能強勁 AI熱力不減布局時機到

全球股市表現5月以來呈現震盪走勢，投資人情緒偏向觀望，而在美國總統川普2.0百日之後，市場其實已相當程度反映關稅政策及減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。