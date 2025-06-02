00922配00757…市值搭主題型更快有第一桶金？財經雪倫「三招」打造你的第一桶金
「從零開始，要打造一百萬不是夢！」財經YouTuber「財經雪倫」在最新影片中，分享自己實作多年的三大理財習慣：記帳、儲蓄、投資。
她強調，只要持續執行，不論薪資高低，都能踏實累積資產，並特別點名多檔ETF，供不同族群投資人參考。
1.用ETF幫錢滾錢！這些代碼雪倫點名了
財經雪倫強調，定期定額是投資ETF最簡單也最穩健的方式，她盤點定期定額熱門排行榜前20名，發現市值型與美股ETF表現最亮眼，舉例如下：
台股市值型ETF：
0050（元大台灣50）
006208（富邦台50）
00692（富邦公司治理）
00850（元大臺灣ESG永續）
00922（國泰台灣領袖50）
美股ETF代表：
00757（統一FANG+）
00646（元大S&P500）
她提醒，年化報酬率會隨時間與市場波動改變，但從長期來看，這些ETF具備穩健成長性，值得作為資產累積工具。
2.計算實例：月薪3萬也能穩穩存百萬
雪倫以三種薪資層級實算時間成本：
月薪3.5萬，存下35%（約1.2萬／月）：6.8年可達百萬
月薪5萬，存50%（約2.5萬／月）：3.3年達標
月薪6萬，存60%（約3.6萬／月）：2.3年完成目標
若搭配「年化報酬率10%」的投資商品（如ETF），達標時間可再提早一年以上。
3.三步驟打造投資習慣：手機也能做到
她歸納「百萬行動方案」三大步驟：
1.下載記帳APP、建立記帳習慣
2.設定固定金額，自動轉帳至投資帳戶
3.挑選ETF，啟動定期定額投資計畫
「你不是做不到，只是還沒開始做，」她鼓勵投資新手從這三步開始練習，不需預判市場，只要穩穩投入、養成習慣，就能跨出理財第一步。
不同人生階段選ETF也不同
針對不同族群，財經雪倫提出下列配置建議：
年輕單身族：市值型ETF＋主題型ETF（可承擔風險）
三明治世代：市值型ETF＋高股息或債券型ETF（穩健現金流）
退休族：高股息ETF＋部分市值ETF（以守為主）
她強調：「退休後是只有支出、沒有收入的階段，一定要選擇穩定現金流的標的。」
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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