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00713單季配息下降0.3元焦慮半天？存股哥曝解法：持續拉高張數跟現金流

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00713配息變少＝變爛？其實是市場回歸正常。圖／聯合報系資料照片
00713配息變少＝變爛？其實是市場回歸正常。圖／聯合報系資料照片

00713公告本季配息1.1，不少人覺得配息減少變爛了，但真的是這樣嗎？以目前股價51.6來看，本季殖利率2.13%，年化預估殖利率8.52%，當然如果以現有數字來看，配息確實比之前少了一點，這點毋庸置疑。

但高股息的年化預估殖利率本來就是6%-8%左右，過去動輒10%-12%的殖利率是因為2023年-2024上半年大漲所至，現在因為市場不穩「校正回歸」本來就是正常的波動，根本不用太擔心。

我常說強者不會抱怨環境，他們只會想辦法解決問題，既然你持有的高股息配息下降，但還是有辦法讓這個影響「鈍化」，那就是提升你的張數跟部位，來彌補配息下降這件事。

以我自己舉例，隨著我的張數不斷提升，越大的現金流系統受到短期波動的影響也越小，也就是說只要我持續拉高張數跟現金流，那單一檔高股息殖利率下降對我來說的「體感」其實沒有那麼強烈

反之我仍不斷投入把我的股息現金流系統往上增加，雖然00713本季的股息對我來說變少了，但放大到一整年來看，我的股息總額還是一年比年多，所以光這一季的配息下降對我有影響嗎？完全沒有。

也可以拿我持有部位最大的00878舉例，過去00878最高配息曾經到0.55而且是連配2季，本季配息金額下降到0.47，但我的00878單季股息卻比過去提升了好幾千，原因就是我不斷讓張數持續提升的關係。

總結，我認為股息現金流應該是看年度總股息金額，不能光看單季的比例變化，我比較在意的是我的股息現金流系統能不能持續運作，而不是為了00713單季配息下降0.3元在那邊焦慮半天

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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