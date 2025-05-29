00713預估配1.1元掀討論！鄉民激辯「切正二換回報」：戰法還賭法？

元大台灣高息低波（00713）公布配息金額1.1元，引發股板熱議。投資人關心其長期含息績效，並討論「切正二」操作法是否能提高報酬。不過留言意見出現高度分歧，從實戰支持派到質疑亂教派，各自有理有據。

原PO貼出三張圖比對00713的含息績效表現：

一年績效略輸0050 本輪經濟循環報酬穩定 成立至今績效打平SP500、略輸0050

原PO強調，00713能靠「少跌」來追平報酬，但真正的用法是在大跌時「切入正二」（槓桿ETF），待反彈後再切回00713。他舉出曾在8/5與4/2大跌時實測切正二，結果報酬更佳，並表示「無須預判，只要發生再切即可」。

不少網友力挺「大跌時切正二」的策略，認為這種做法能拉高整體報酬指出「切了部分正二，確實有賺」、「大跌完轉正二報酬是不錯的」，也有股民認為：「推推，低波，至少比較不暈船啦」。

不過反對聲音同樣強烈，不少人認為「切來切去就是賭」，甚至認定這種做法根本是「在亂教」。其中更有留言直言「正二走長空超慘的，大仁哥有列過往幾次股災，最慘花了幾十年才回來」，並提醒「有切就是預判阿，那來沒預判問題」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。