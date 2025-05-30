美股ETF 人氣強強滾

市場投資情緒5月以來回溫，S&P500指數28日收復今年來失土。法人指出，美股ETF也因為逢低資金持續進場布局，帶動受益人數今年來多有明顯成長，其中聚焦科技等成長題材標的最受投資人青睞。

根據投信投顧公會及集保結算所截至23日的統計數據顯示，今年來受益人數增加逾萬人的標的有復華S&P500成長（00924）、國泰費城半導體、統一FANG+、元大S&P500、富邦NASDAQ以及永豐美國500大；其中，復華S&P500成長增加3.29萬人、增幅123%，永豐美國500大增加1.05萬人、增幅115%表現最為突出。

此外，國泰標普低波高息今年來受益人數增逾千人，增幅達113%，凸顯美股行情波動幅度加大，投資人轉進低波動指數兼顧投資收益及下檔風險。儘管美股面臨關稅等變數，機構法人預測2025年S&P500企業獲利仍有約一成增長幅度，其中資訊科技類股更有近二成。

復華S&P500成長經理人吳允翔表示，S&P500成長指數成分股第一大，同時也是AI指標股的輝達公布最新財報，獲利及營收皆優於市場預期，股價5月以來漲幅逾二成，加以微軟、亞馬遜、特斯拉等主要成分股漲幅也有一至二成，進一步帶動S&P500成長指數本月以來表現優於S&P500指數。

吳允翔指出，AI等科技創新題材仍是美股上漲的重要驅動力，但鑒於市場存在不確定因素干擾，建議投資人可透過聚焦成長題材的美股市值型ETF，同步掌握趨勢亮點及大盤類股輪動投資機會，以降低布局單一產業風險。

綜合統一FANG+ ETF基金經理人林良一、台新標普科技精選ETF基金研究團隊表示，科技類股基本面來看，仍相對正向，利多包括：四大CSP業者針對AI投資仍相對積極，今年資本支出將上看3,000億美元，消除市場對AI投資縮減的疑慮，可望為美國科技業帶來良好的成長潛力。

隨著川普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內，如台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的廠房，已生產最新一代的輝達晶片，在科技業回流美國製造下，美國科技股持續掌握優勢地位。

不過，因科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式，攤平成本分散風險，以參與科技創新的長線多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。