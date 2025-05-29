快訊

爭取美國特殊待遇！外交部次長喊「有信心達成協議」 盼關稅低於10%

多數人都洗錯了？專家建議「早上洗澡」原因曝光 養成1習慣更健康

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

臺灣主動式ETF發行元年 助攻資產管理創新發展

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

隨全球ETF市場多元發展趨勢持續推進，臺灣2025年迎接主動式ETF元年，揭開資產管理創新里程碑，目前已有三檔主動式ETF正式掛牌上市，涵蓋智慧選股、產業聚焦及成長導向等策略，顯示市場對多元投資商品的高度期待與接受度。

臺灣證券交易所表示，首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式ETF」（00980A）於5月5日正式掛牌，接續5月22日「群益台灣強棒主動式ETF」（00982A）及5月27日「統一台股增長主動式ETF」（00981A）相繼上市，代表臺灣ETF市場歷經20多年發展後，從被動追蹤指數走向主動選股新時代。

這三檔新上市ETF在策略面各具特色，包括以因應產業結構變化的主動選股、聚焦本土強勢企業基本面的選擇邏輯，以及著重成長潛力與長期趨勢的選股配置。此多元設計可滿足不同風險屬性與投資目標的需求，拓展投資人參與市場的深度與廣度。

證交所解釋，主動式ETF全名為「主動式交易所交易基金」，由基金經理人依投資目標及策略，主動建構及調整投資組合，突破傳統被動式ETF僅追蹤指數績效的限制，在操作上擁有更多的彈性，且不強制要求須有績效指標（Benchmark）。

同時，為便利投資人辨識商品屬性，主動式ETF的基金名稱必須包刮「主動式」字樣，證券簡稱前二字為「主動」，並依資產類型區分為股票型（證券代碼末碼A）與債券型（證券代碼末碼D）。基金投資組合亦採每日揭露制度，與現行ETF標準一致，確保資訊透明度，保障投資人權益。

臺灣長期以來推動定期定額與盤中零股交易制度，成功降低投資門檻，吸引大量年輕族群與小額資金進入市場，為資本市場注入活水。

如今主動式ETF加入商品行列，讓投資人除原有的被動式ETF與股票定期定額外，更具備主動策略的選項，不僅有助於滿足不同屬性與目標的投資人需求，也可望吸引更多族群參與資本市場，擴大普惠金融的效益基礎。

證交所統計，截至2024年底，全體定期定額投資ETF與股票的累積金額已突破3,900億元，其中ETF占比高達82%，股票約為18%，顯示投資人偏好以ETF作為長期資產配置工具。年齡分布上，定期定額與盤中零股制度吸引大量21至40歲投資人參與，展現制度對年輕與新手投資人的高度包容性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票 ETF

延伸閱讀

宣導交易新制及商品投資策略 證交所將辦28場投資講座

響應亞灣資產管理中心計畫 資誠引進團隊打造南方艦隊

一銀高資產業務蟬聯雙冠王

KPMG 創新平台 躍動大南方

相關新聞

00713預估配1.1元掀討論！鄉民激辯「切正二換回報」：戰法還賭法？

元大台灣高息低波（00713）公布配息金額1.1元，引發股板熱議。投資人關心其長期含息績效，並討論「切正二」操作法是否能提高報酬。不過留言意見出現高度分歧，從實戰支持派到質疑亂教派，各自有理有據。

00918本季預估配息再來0.7元！分散型高股息代表、6/18為最後買進日

大華優利高填息30（00918）採季配息制、受益人超過25萬人的高股息ETF，今（29）日公告2025年第二季預估配息金額為0.7元。 投資人每持有一張可領700元，金額與上一季持平： 本

輝達噴了、蘋果也發功！00757一周飆漲4.3％ 重返百元王者位

輝達(NVIDIA)於台灣時間29日凌晨公布財報，第一季財報亮眼，獲利及營收皆優於預期，帶動美股ETF走揚。其中，統一FANG+ETF（00757）近一周上漲4.3%，表現最亮眼，5/29收盤更是突破

00919下周一才會宣布預估配息？00918照「過往習慣」會今天傍晚！

群益台灣精選高息（00919）預計將於6月進行除息，回顧過往慣例，多半選在除息月的首個交易日公布預估配息。若延續先前節奏，預估00919最快要等到下週一才會揭曉本次配息金額。 00919上次配息

00878為何選擇一直「逢低買進」它？小犬曝答案：成分股多為獲利穩健、配息穩定企業

我選擇一直逢低買進國泰永續高股息（00878），是因為我相信穩定的現金流和長期複利的力量，00878的成分股多為獲利穩健、配息穩定的企業，具備良好的防禦性與抗震能力。 每當市場下跌、價格回檔時，正是

自以為少年股神翻船後想學乖！00980A成正規投資新選項？網建議這樣配置

「曾靠直覺押黑馬，如今虧損三成…」一位自稱就讀「北護大」的網友在Dcard坦承，當年因跟風投資、亂押個股與虛擬貨幣，自信一度爆棚（自以為股神錯覺上身），結果帳面慘虧超過30%。近期他決定走回正軌，想研

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。