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台股ETF 大反彈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5月上演大反彈，收復周線、月線、季線，加權指數上漲1,112點、漲幅5.5%，加權報酬指數漲幅更達5.52%；原型台股ETF績效跟著走高，多達29檔在5月打敗大盤，占整體原型台股ETF的46.7%。

進一步對比4月9日台股波段低點反彈以來表現，股價含息報酬打敗大盤的原型台股ETF剩22檔，其中，又以凱基台灣AI 50（00952）的33.8%、中信小資高價30的32.1%與台新AI優息動能的30.4%最吸睛。

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，科技類股對關稅相對敏感，在這波關稅戰引發的修正中波動也相對劇烈，隨著美國國際貿易法院裁定美國總統川普的對等關稅無效，市場預期4月2日頒布的對等關稅有望解除，可望激勵科技類股壓力獲得釋放，有利市場目光回歸基本面。

根據人工智慧（AI）產業營收表現，2024年全球生成式AI營收達215億美元，2025年增加百億到314億美元，明年更可望飛越450億美元，顯示各國政府持續投入AI伺服器相關基礎建設，帶動供應鏈穩定增長。

台灣為全球AI供應鏈的關鍵樞紐，可望受惠AI長線趨勢帶動需求成長。

短線因市場雜音引發盤勢震盪，反而提供逢低伺機進場的好時機，台股目前本益比16.4倍，較過去一年平均本益比18.35倍低，建議投資人可伺機布局，分批進場參與後市台股AI商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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