00918本季預估配息再來0.7元！分散型高股息代表、6/18為最後買進日

大華優利高填息30（00918）採季配息制、受益人超過25萬人的高股息ETF，今（29）日公告2025年第二季預估配息金額為0.7元。

投資人每持有一張可領700元，金額與上一季持平：

本次除息日為6月19日，投資人需在6月18日之前買進才能參與，配息將於7月11日發放。

00918於2022年11月24日正式上市，當時台股處於空頭反彈初期，指數約落在12,880點，與群益台灣精選高息（00919）同日掛牌。儘管00919因緊貼市場低點而獲得「神抄底」的美譽，人氣快速累積，但00918也憑藉其具吸引力的高配息水準及多元產業佈局，逐步吸引傾向穩健操作的投資人目光。

從時間與點位來看，00918與00919同步於2022年11月24日登場，兩者掛牌時台股點位分別為12,880與12,743點。雖然00919接近波段低點、被認為起步條件優越，00918的進場點同樣具備相當競爭力。

不計此次配息，00918目前已完成8次配息，總計發放現金股利5.44元，平均單次配息約0.68元。

就成分內容而言，00918前十大持股包括長榮、聯電、中信金、聯詠、華碩、兆豐金、廣達、可成與長榮航等，涵蓋航運、電子與金融三大領域。其前十大權重合計為56.4%，相較其他高股息ETF顯得更加分散，顯示出其在產業配置上的均衡策略。

00918的核心優勢，在於避免過度集中於單一族群或個股，對於希望取得穩定現金回饋、又擔心波動風險的投資人來說，是一項兼顧報酬與風險管理的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。