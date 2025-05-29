輝達噴了、蘋果也發功！00757一周飆漲4.3％ 重返百元王者位

輝達(NVIDIA)於台灣時間29日凌晨公布財報，第一季財報亮眼，獲利及營收皆優於預期，帶動美股ETF走揚。其中，統一FANG+ETF（00757）近一周上漲4.3%，表現最亮眼，5/29收盤更是突破百元大關，重登美股ETF百元王座。其他美股ETF近一周也有2%~3%漲幅。

輝達（NVIDIA）第一季財報繳出亮眼成績單，營收高達441億美元，其中數據中心業務較去年同期大幅成長73%，成為營收主力。儘管面臨國際政治局勢動盪，加上對中晶片出口管制趨嚴等不利因素，仍無法撼動輝達（NVIDIA）在全球市場的強勁表現。營收持續攀升顯現市場對AI晶片需求的強勁動能，這些高階晶片已成為大型語言模型與生成式AI技術發展的核心基石。受惠於一系列利多消息激勵，輝達盤後股價大漲逾4%。

日前，蘋果最新財報表現同樣亮眼，本季營收達954億美元，較去年同期成長5%。值得關注的是，蘋果6月中即將舉辦的WWDC全球開發者大會中，將發表蘋果最新的作業系統，並帶來多項重大功能與設計改進。iOS 19介面預期將導入更多透明按鍵與選單，呈現類玻璃感的視覺風格，將成為蘋果最具顛覆性的設計改版。

00757與其追蹤的 NYSE FANG+ 指數均採用平均權重配置，確保當任何成分股表現突出時，投資人能快速掌握成長契機。00757不僅涵蓋Apple、Nvidia、Google等科技領航企業，更囊括影音龍頭Netflix、資安巨擘CrowdStrike以及企業雲端服務先驅ServiceNow等多元產業領導者。值得注意的是，成分股逾六成是受關稅影響相對較小的軟體、媒體及娛樂服務等產業，展現其在科技與創新領域的全面布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。