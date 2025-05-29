00919下周一才會宣布預估配息？00918照「過往習慣」會今天傍晚！

群益台灣精選高息（00919）預計將於6月進行除息，回顧過往慣例，多半選在除息月的首個交易日公布預估配息。若延續先前節奏，預估00919最快要等到下週一才會揭曉本次配息金額。

00919上次配息數字維持股息新高0.72元，填息參考價為23.74，目前尚未填息。

根據群益投信內部資料顯示，00919目前可分配的投資收益仍高於前一季配息水準，未來也將依既定評估標準，穩定進行季度收益分配。經理人強調，配息機制運作正常，投資人無須過度擔心短期市場變動。

00919選股邏輯調整自2024年4月15日起生效，重點包括：成分股數量由30檔擴增至40檔、單一成分股上限從10%調高至15%、新增市值納入條件（至少20檔為市值前150大，其中7檔須為前50大），並放寬流動性門檻及設立緩衝機制（成交金額達6,000萬元可續留、每年僅限替換8檔）；此外，也持續保留原有雙階段選股流程，12月預選高息潛力股，次年5月再篩選優質高息股，強調「優選高息、優先卡位、優選領息」三大策略。

依照以往操作慣例，大華優利高填息30（00918）通常會提前公布資訊，因此預料大華銀投信有可能在今日稍晚於官網釋出本期的預估配息金額。

過去兩年中，00918共配息八次，累計金額達5.44元，平均每次配息為0.68元。2025年第一季從原本的0.84元下調至0.7元，出現首次縮水，但全年殖利率仍高達12.73%，表現亮眼。相比00919自問世以來雖配息總額略低，累計5.15元、平均每次約0.64元，但至今尚未出現配息金額下修，維持穩定發放節奏，受到穩健派投資人青睞。

從持股結構來看，00918屬於配置較分散的產品，前十大成分股涵蓋如長榮、聯電、華碩、廣達等多檔航運與科技類股，整體集中度約為56.4%。這樣的配置在過去一年市場震盪期間，展現出一定的抗跌特性。

若對航運產業具信心，00918與00919都屬於不錯的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。