00878為何選擇一直「逢低買進」它？小犬曝答案：成分股多為獲利穩健、配息穩定企業

我選擇一直逢低買進國泰永續高股息（00878），是因為我相信穩定的現金流和長期複利的力量，00878的成分股多為獲利穩健、配息穩定的企業，具備良好的防禦性與抗震能力。

每當市場下跌、價格回檔時，正是我低價加碼的好時機，等於用更便宜的成本買入同樣的收益，讓殖利率自然向上拉升，未來領息的效率更高。

我堅信，真正的報酬來自於紀律與耐心，與其追高殺低，不如堅持每次下跌時勇敢進場，把市場情緒當成加碼的訊號。

長期下來，我的持股成本會越來越低，當市場回升，我手上的部位就會展現價差與股息的雙重果實。

我不是在玩短線，而是在為未來5年、10年的穩健財富打基礎，00878是我的現金流根基，我要相信自己每次逢低進場的決定，都是在替未來的我，鋪好一條通往財務自由的路。

請大戶別再鎖定我了，雖然我還沒買夠，但我還是會堅守陣地，不管砲火如何猛烈，我都會想辦法生存下去，這就是小犬我的韌性。

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