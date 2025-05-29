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00878為何選擇一直「逢低買進」它？小犬曝答案：成分股多為獲利穩健、配息穩定企業

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
我選擇逢低買進00878，不為短線，只為穩定現金流；看準成分股穩健、配息穩定，每次下跌都是加碼良機。歐新社
我選擇逢低買進00878，不為短線，只為穩定現金流；看準成分股穩健、配息穩定，每次下跌都是加碼良機。歐新社

我選擇一直逢低買進國泰永續高股息（00878），是因為我相信穩定的現金流和長期複利的力量，00878的成分股多為獲利穩健、配息穩定的企業，具備良好的防禦性與抗震能力。

每當市場下跌、價格回檔時，正是我低價加碼的好時機，等於用更便宜的成本買入同樣的收益，讓殖利率自然向上拉升，未來領息的效率更高。

我堅信，真正的報酬來自於紀律與耐心，與其追高殺低，不如堅持每次下跌時勇敢進場，把市場情緒當成加碼的訊號。

長期下來，我的持股成本會越來越低，當市場回升，我手上的部位就會展現價差與股息的雙重果實。

我不是在玩短線，而是在為未來5年、10年的穩健財富打基礎，00878是我的現金流根基，我要相信自己每次逢低進場的決定，都是在替未來的我，鋪好一條通往財務自由的路。

請大戶別再鎖定我了，雖然我還沒買夠，但我還是會堅守陣地，不管砲火如何猛烈，我都會想辦法生存下去，這就是小犬我的韌性。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成分股 季配息 ETF 00878國泰永續高股息

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