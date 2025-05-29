快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

自以為少年股神翻船後想學乖！00980A成正規投資新選項？網建議這樣配置

聯合新聞網／ 綜合報導
曾是少年股神，如今虧損三成…原PO自爆亂押個股、虛幣慘虧-30%，如今想轉向市值型與主動式ETF重新出發。林澔一／攝影
曾是少年股神，如今虧損三成…原PO自爆亂押個股、虛幣慘虧-30%，如今想轉向市值型與主動式ETF重新出發。林澔一／攝影

「曾靠直覺押黑馬，如今虧損三成…」一位自稱就讀「北護大」的網友在Dcard坦承，當年因跟風投資、亂押個股與虛擬貨幣，自信一度爆棚（自以為股神錯覺上身），結果帳面慘虧超過30%。近期他決定走回正軌，想研究市值型大盤與主動式ETF的組合，並提到有意配置資金觀察00980A。

這篇貼文引起不少共鳴，有網友認為主動式ETF表現不俗，「00980A前陣子績效蠻猛的」，建議可從小部位觀察、再視情況加碼。也有人認同搭配市值型ETF是穩健做法，主動操作可望爭取額外報酬。

配置建議方面，有網友分享自身策略：「台股買主動、美股買大盤」，也有人提到自己曾買野村優質基金，績效確實勝過大盤。整體來看，多數人支持適度分散資產，「不要把身家都壓在同一個籃子裡」。

不過也有老手提出提醒。有人指出，「0050會漲回來，但最長套牢紀錄超過三年」，建議投資前須先確認自身風險承受度；還有人直言00982A的進場時機已過，「4～5月初那波才是黃金時間，現在就不考慮了」。

多數網友肯定原PO願意修正過去操作錯誤，改走穩健投資路線。但ETF即使看似安全，也有入場與持有的節奏與眉角，投資人仍需衡量時機與自身條件，才能真正從「少年股神」畢業，成為成熟投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982A主動群益台灣強棒 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 0050元大台灣50

延伸閱讀

金管會解除限空令 主委「手伸久了會酸」比喻…網笑翻：空軍準備起飛？

台積電條款放寬！0050、006208、00923、00922...將起飛？懶錢包：規則調整是雙面刃

老公資產60％壓在股市持有00935、00881！人妻報稅驚見真相：風險不會過高？

潤泰全（2915）EPS為13元股利卻僅2.5塊？夏綠蒂：仰賴南山人壽的雙面刃

相關新聞

00878為何選擇一直「逢低買進」它？小犬曝答案：成分股多為獲利穩健、配息穩定企業

我選擇一直逢低買進國泰永續高股息（00878），是因為我相信穩定的現金流和長期複利的力量，00878的成分股多為獲利穩健、配息穩定的企業，具備良好的防禦性與抗震能力。 每當市場下跌、價格回檔時，正是

自以為少年股神翻船後想學乖！00980A成正規投資新選項？網建議這樣配置

「曾靠直覺押黑馬，如今虧損三成…」一位自稱就讀「北護大」的網友在Dcard坦承，當年因跟風投資、亂押個股與虛擬貨幣，自信一度爆棚（自以為股神錯覺上身），結果帳面慘虧超過30%。近期他決定走回正軌，想研

00878股東數持續增加！專家「退休人士核心持股」：但應避免1投資方式

從 2024年1月10日 到 2025年5月23日，股東人數從約155萬人增至近175萬人，增加了將近20萬人。其中近一個月（5月2日–5月23日）內就增加了約1.5萬人，顯示在股價從20.6元至21.26元的區間內，仍有大量投資人進場，顯示此檔ETF具備良好吸引力與買盤承接力。

0056、00757套牢給她的啟示！喜歡安穩領股息 就不要冒單一類股風險

ETF選擇琳瑯滿目，市值型、高股息、主題型...哪一種適合自己？曾在2022年市場大修正中投資套牢的理財作家小車，平時她是一名國文老師，原非理財相關專家，但透過不斷檢視投資心態，靠著紀律存股走出自己一條理財路。

2檔ETF實現零成本購車夢！夫妻每年股息還完32萬車貸又能繳稅…超狂持有張數曝

有一對夫妻靠著存股2檔ETF，不僅將孩子拉拔長大，而且還用「零成本」的方式入手一台價值170萬元的車子，每年領到的股息還完車貸還有剩餘，…

主題式ETF 跟著AI漲

台股近一周持續震盪，資金輪動到金融、中小型股，不過觀察近一個月以來，主題式的ETF績效前十名，成分股持有台積電、廣達、鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。