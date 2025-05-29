自以為少年股神翻船後想學乖！00980A成正規投資新選項？網建議這樣配置

「曾靠直覺押黑馬，如今虧損三成…」一位自稱就讀「北護大」的網友在Dcard坦承，當年因跟風投資、亂押個股與虛擬貨幣，自信一度爆棚（自以為股神錯覺上身），結果帳面慘虧超過30%。近期他決定走回正軌，想研究市值型大盤與主動式ETF的組合，並提到有意配置資金觀察00980A。

這篇貼文引起不少共鳴，有網友認為主動式ETF表現不俗，「00980A前陣子績效蠻猛的」，建議可從小部位觀察、再視情況加碼。也有人認同搭配市值型ETF是穩健做法，主動操作可望爭取額外報酬。

配置建議方面，有網友分享自身策略：「台股買主動、美股買大盤」，也有人提到自己曾買野村優質基金，績效確實勝過大盤。整體來看，多數人支持適度分散資產，「不要把身家都壓在同一個籃子裡」。

不過也有老手提出提醒。有人指出，「0050會漲回來，但最長套牢紀錄超過三年」，建議投資前須先確認自身風險承受度；還有人直言00982A的進場時機已過，「4～5月初那波才是黃金時間，現在就不考慮了」。

多數網友肯定原PO願意修正過去操作錯誤，改走穩健投資路線。但ETF即使看似安全，也有入場與持有的節奏與眉角，投資人仍需衡量時機與自身條件，才能真正從「少年股神」畢業，成為成熟投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。