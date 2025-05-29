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00878股東數持續增加！專家「退休人士核心持股」：但應避免1投資方式

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

股東人數持續上升

從 2024年1月10日 到 2025年5月23日，股東人數從約155萬人增至近175萬人，增加了將近20萬人。其中近一個月（5月2日–5月23日）內就增加了約1.5萬人，顯示在股價從20.6元至21.26元的區間內，仍有大量投資人進場，顯示此檔ETF具備良好吸引力與買盤承接力。

散戶

金字塔圖顯示：

持有1～5張的投資人佔比達9.74%，持有5～10張的比例為10.34%，兩者合計約20%。

大戶（持有1000張以上）雖然只佔0.37%，但持股比例卻高達9.35%，顯示大戶仍扮演穩定資金的角色。

不過，整體仍以中小散戶為主，顯示本檔ETF深受「存股族」、「配息族」喜愛。

股東集中度

雖然高張數大戶人數變動不大，但中低張數股東持續增加，顯示整體股權由大戶向散戶分散。

這種情況在多頭市場初期是常態，意謂市場信心仍強，但需留意過度散戶化可能帶來的情緒性拋售風險。

優勢分析：

高配息吸引力持續：00878為永續高股息型ETF，選股穩健、配息穩定，是許多穩健投資人與退休族群核心持股之一。

成分股穩定、具防禦性：多為金控、傳產與高殖利率股，對抗市場波動有一定韌性。

市場熱度不減：股東人數持續創高，顯示投資人信心與認同度高。

結論：

00878目前呈現人數成長，是標準的人氣型防禦資產

持有此ETF作為「穩定現金流來源」，目前結構健康，可續抱、觀望或低檔買進，惟不宜追高加碼，以上是我個人的觀察，請勿跟單避免造成困擾！

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

退休 散戶 季配息 ETF 00878國泰永續高股息

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