2檔ETF實現零成本購車夢！夫妻每年股息還完32萬車貸又能繳稅…超狂持有張數曝

2024年台股0056（元大高股息）報酬率7.68%、0050（元大台灣50）48.67%，有一對夫妻就靠著存股這2檔ETF，不僅將孩子拉拔長大，而且還用「零成本」的方式入手一台價值170萬元的車子，每年領到的股息還完車貸還有剩餘，勵志故事引發網友討論。

理財網紅「天龍八不」於Dcard分享一對夫妻靠存股ETF買車，包括20張的0050，市值約366萬，以及150張的0056，市值約510萬，經過20年的辛勤工作，不僅成功將子女扶養成人，也在ETF方面累積了可觀的資產，最終實現了「零成本購車」的夢想。

0050及0056每年為夫妻倆帶來穩定的股息收入，0050若一年股息算3.5元，每年約可產生7萬元股息，0056若一年股息算2元，則有約30萬元股息，合計年收入約37萬元。而0050從2018年開始，幾乎每年皆有穩定配息3元以上的好績效，2023年甚至大方配出4.9元，0056在去年也有配到4元。

這對夫妻在接近中年的時候，決定購買一台價值170萬元的汽車作為對自己的獎勵，但他們並未動用存款，而是將持有20張0050中的少量質押10張貸款30萬元，利率僅2.5%，用其中的20萬元支付車子頭期款，其餘10萬元則用於保險及雜費支出，為了降低風險，並保留150張0056作為備用資產。

此外，夫妻倆向銀行申請了150萬元的車貸，利率2.99%，分5年攤還，每月需支付約2.7萬元，一年約32.4萬元，他們巧妙利用每年從ETF獲得的37萬元股息支付車貸，不僅可完全償還貸款金額，還有剩餘資金可用於保險與稅金。

經過5年的計畫，夫妻倆終於擁有一台屬於自己的汽車，同時仍然保留原本的20張0050與150張0056，由於這些ETF每年都有穩定的填息表現，他們的資產並未因此減少，真正實現了「零成本購車」。

特別的是，他們還為這台車選擇了「5056」作為車牌號碼，以紀念這段以0050和0056滾出愛車的過程。理財網紅「天龍八不」認為，雖然努力工作存錢也可以達到目標，但若聰明運用錢滾錢，而不是用工作的薪水付錢，生活品質會差很多，原本要花在車貸上的薪資收入，還可以持續投資擁有更多0050和0056。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。