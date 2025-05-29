元大S&P 500 長線釣大魚

川普2.0時代下，儘管市場已經預期波動的來臨，但川普不按牌理出牌的行為仍然讓市場嚇出一身冷汗，元大投信昨（28）日舉行「2025關稅新局 資產布局策略」論壇，解析在亂世之下的美股、黃金投資機會，現場超過300位民眾參與。

元大S&P 500（00646）、期元大S&P黃金陪伴台灣投資人走過十周年，是國內期信、美股ETF類型的先行者，其中，象徵美國經典市值型指數代表的元大S&P 500成立以來年化報酬率12%，也就是說，投入約6.16年的時間，有望達成資產翻倍。

投資人都想問下個輝達、台積電等飆股的投資機會在哪裡？據標普道瓊斯指數公司資料指出，截至2024年年底，美國大型股票型基金有76.3%近五年績效落後S&P500指數；如果將時間拉長至十年、15年，落後S&P 500指數比率會再上升至84.3%、89.5%，「拉長到20年，更有超過九成主動基金輸給S&P 500指數。」顯示投資的時間愈長，指數化投資相對於主動基金的優勢會愈明顯，可大幅降低擇時、選股失誤風險。

S&P 500指數具備三大優勢：第一，資金首選，1957年發布至今，表彰美國經濟狀況，走過多個多空循環；第二，規則透明，指數選取美國前500強公司，採市值加權與財務指標把關，成分股汰弱留強；第三，市值全包，S&P 500指數掌握不只是科技股，更是各時期的強勢龍頭，於全美股覆蓋度逾八成。

觀察近十年來主要股市表現，據彭博資訊統計至5月14日，S&P 500指數以178%表現最強，贏過加權股價指數127%、MSCI世界指數112%，更是遠勝過東證指數72%、歐洲Stoxx 600指數37%、FTSE 100指數23%等。

歷經川普1.0，波動已是有跡可循，預料2.0時代報酬仍將伴隨更大的波動，不論川普關稅政策如何多變，長期持有是解方，統計過去30年於任一個月進場投資S&P 500指數可以發現，一年平均報酬為6.2%、五年26.4%、十年60.8%，最重要的是持續投資，才能掌握長期波段潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。