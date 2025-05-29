主題式ETF 跟著AI漲

台股近一周持續震盪，資金輪動到金融、中小型股，不過觀察近一個月以來，主題式的ETF績效前十名，成分股持有台積電、廣達、鴻海等AI相關的ETF居多數，顯見AI仍是現階段資金追捧標的。績效前三名的元大電子（0053）、富邦科技以及聯邦台精彩50，報酬皆有7%以上。

投信法人表示，4月中以來電子權值股吹起反攻號角，強力收復關稅戰後的失土，不過近一周類股輪動，資金轉進股價波動與基期相對低的金融股、中小型股，電子族群則改由中小型股表態。隨著AI趨勢重回市場主流，加上台股除權息旺季到來，兼具AI趨勢與高殖利率題材的電子股，有機會獲得市場青睞。

凱基台灣AI50 ETF研究團隊表示，台股短線可望受惠晶片出口解禁題材，投資吸引力浮現；長線來看，各國持續投入AI基礎建設，多數美系雲端服務供應商也持續擴大投資，有利支撐AI伺服器供應鏈表現，相關族群可望持續受惠，分批布局相關概念的科技ETF，可卡位後續企業獲利成長契機。

台股AI族群與美科技股有高連結度，富蘭克林證券投顧表示，根據Factset數據，S&P 500指數企業獲利預計將成長9.1%，保持穩健，其中科技股更將成長18%，是11大類股中最強勁者，受益於DeepSeek低成本AI模型加速AI普及，對積極布局AI的公司較為有利。

富蘭克林證券投顧指出，儘管美國通膨恐因關稅而上揚，經濟可能放緩，但陷入衰退的機率低。由於創新者終究會找到新方法，在變動的世界中創造價值，AI驅動的自動化和先進機器人技術，將推動美國製造業的新時代，提高效率並重新構思美國製造，有利科技股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。