兩檔主動式ETF 下月募集

2025年為台灣的主動式ETF元年，目前已有三檔主動式ETF正式掛牌上市，涵蓋智慧選股、產業聚焦及成長導向等策略。證交所表示，隨更多主動式ETF陸續掛牌及被動式平衡型ETF加入市場，台灣ETF版圖將更加多元，吸引更多投資人加入、國內外發行人參與，進一步擴大國際能見度與市場深度。

目前已有三檔主動式ETF上市，首檔主動式ETF--野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）5日掛牌，22日、27日分別有群益台灣強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A）相繼上市。接下來，還有中國信託投信將於6月2日至6月5日募集中信ARK創新主動式ETF（00983A），以及安聯投信6月26日起將募集安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）。

證交所表示，已經上市的三檔主動式ETF在策略面各具特色，包含以因應產業結構變化的主動選股、聚焦本土強勢企業基本面的選擇邏輯，以及著重成長潛力與長期趨勢的選股配置，多元設計可滿足不同風險屬性與投資目標的需求，拓展投資人參與市場的深度與廣度。

主動式ETF全名為「主動式交易所交易基金」，由基金經理人依投資目標及策略，主動建構及調整投資組合，突破傳統被動式ETF僅追蹤指數績效的限制，在操作上擁有更多的彈性。為便利投資人辨識商品屬性，主動式ETF的基金名稱必須包含「主動式」字樣，證券簡稱前二字為「主動」，並依資產類型區分為股票型，證券代碼末碼A，與債券型，證券代碼末碼D。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。