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台灣主動式ETF發行元年 助攻資產管理創新發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣於2025年迎來主動式ETF元年，揭開資產管理創新里程碑。聯合報系資料照片
台灣於2025年迎來主動式ETF元年，揭開資產管理創新里程碑。聯合報系資料照片

隨著全球ETF市場多元發展趨勢持續推進，台灣於2025年迎來主動式ETF元年，揭開資產管理創新里程碑。自金管會於2024年底正式開放主動式ETF以來，目前已有三檔主動式ETF正式掛牌上市，涵蓋智慧選股、產業聚焦及成長導向等策略，顯示市場對多元投資商品的高度期待與接受度。

首檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）5月5日正式掛牌，接續5月22日群益台灣強棒主動式ETF（00982A）及5月27日統一台股增長主動式ETF（00981A）相繼上市，代表台灣ETF市場歷經20餘年發展後，已從被動追蹤指數走向主動選股新時代。這三檔新上市ETF在策略面各具特色，包含以因應產業結構變化的主動選股、聚焦本土強勢企業基本面的選擇邏輯，以及著重成長潛力與長期趨勢的選股配置。此多元設計可滿足不同風險屬性與投資目標的需求，拓展投資人參與市場的深度與廣度。

臺灣證券交易所表示，主動式ETF全名為主動式交易所交易基金，由基金經理人依投資目標及策略，主動建構及調整投資組合，突破傳統被動式ETF僅追蹤指數績效的限制，在操作上擁有更多的彈性，且不強制要求須有績效指標(Benchmark)。同時，為便利投資人辨識商品屬性，主動式ETF的基金名稱必須包含「主動式」字樣，證券簡稱前二字為「主動」，並依資產類型區分為股票型（證券代碼末碼A）與債券型（證券代碼末碼D）。基金投資組合亦採每日揭露制度，與現行ETF標準一致，確保資訊透明度，保障投資人權益。

臺灣長期以來推動定期定額與盤中零股交易制度，成功降低投資門檻，吸引大量年輕族群與小額資金進入市場，為資本市場注入活水。如今主動式ETF加入商品行列，讓投資人除了原有的被動式ETF與股票定期定額外，更具備主動策略的選項，不僅有助於滿足不同屬性與目標的投資人需求，也可望吸引更多族群參與資本市場，擴大普惠金融的效益基礎。

根據證交所資料，截至2024年底，全體定期定額投資ETF與股票的累積金額已突破3,900億元，其中ETF占比高達82%，股票約為18%，顯示投資人偏好以ETF作為長期資產配置工具。年齡分布上，定期定額與盤中零股制度吸引大量21至40歲投資人參與，展現制度對年輕與新手投資人的高度包容性。

證交所展望未來，隨著更多主動式ETF陸續掛牌及被動式平衡型ETF加入市場，台灣ETF版圖將更加多元，有望吸引更多投資人加入，以及國內外發行人參與，進一步擴大國際能見度與市場深度。另證交所提醒投資人，ETF商品無法保證獲利或配息，投資前應充分了解ETF的商品特性與風險，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 證交所 股票 台股 ETF

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