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輝達財報公布在即！布局這兩檔「最純輝概股」 ETF站穩AI浪尖

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
輝達。（歐新社）
輝達。（歐新社）

輝達NVIDIA）即將公布最新財報，作為「七巨頭」（Mega 7）中最後壓軸登場的科技巨擘，其在AI半導體領域的龍頭地位備受矚目，其財報表現不僅牽動全球科技股走勢，更對台股ETF市場產生深遠影響。

法人分析，輝達財報與未來展望預期不俗，但能否大幅超越市場預期，才是投資人關注焦點。對於希望穩健布局AI浪潮的投資人，鎖定輝達供應鏈的台股ETF成為市場熱門選擇，其中以中信小資高價30（00894）及中信關鍵半導體（00891）最具「輝概股」純度，成為站穩AI浪尖的首選標的。

輝達執行長黃仁勳日前在COMPUTEX主題演講中，展示涵蓋122家合作夥伴的供應鏈背板，顯示輝達生態系持續擴張。不僅囊括傳統電子供應鏈，更首次納入國泰金（2882）、玉山金（2884）、中信金（2891）等3家金控，以及記憶體模組大廠威剛（3260）、群聯（8299）與瑞昱（2379）等新成員，顯示輝達合作對象已不再侷限於硬體製造商，台廠在AI生態系中的角色愈發多元。

尤其，在輝達最新AI超級電腦GB200 NVL72的供應鏈中，黃仁勳特別點名台積電（2330）、緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）、技嘉（2376）、日月光（3711）等11家台廠，凸顯其在AI硬體製造的關鍵地位。此外，台達電（2308）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）等老牌合作夥伴也持續獲得肯定，顯示輝達與台廠的合作關係穩固且深化。

在台股ETF市場中，中信小資高價30（00894）與中信關鍵半導體（00891）因其高比例的輝達供應鏈成分股，成為投資人布局AI題材的熱門選擇。00894近期完成成分股調整，輝達供應鏈成分股權重高達74.6%；而00891的輝達供應鏈成分股權重也達69.7%，涵蓋台積電、聯發科、緯創等核心台廠，兩檔ETF可說是台股中最純的「輝概股」標的。

中國信託投信表示，輝達股價過去7周上漲近40%，但仍較1月歷史高點低14%，目前本益比約28，遠低於過去5年平均估值40，顯示其估值相對合理。輝達財報若能超預期，有機會帶動供應鏈台廠股價連動上揚，進一步推升台灣半導體相關ETF的投資吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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