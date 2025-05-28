快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

00983B、00984B皆採「優息策略」！滿手美債ETF不慌 殖利率甜更是加碼時機

聯合新聞網／ 財經雪倫
00983B、00984B皆採「優息策略」，美債ETF價格回檔、殖利率走高，反成長期領息加碼時機。法新社
00983B、00984B皆採「優息策略」，美債ETF價格回檔、殖利率走高，反成長期領息加碼時機。法新社

美債近期價格走弱，許多手上滿倉美債ETF的投資人陷入兩難：該續抱、加碼，還是直接認賠出場？對此，YouTube頻道《投資嗨什麼》最新一支短影音直言，投資人應先釐清自身策略，再看殖利率是否已具備吸引力。

「你當初買債券，不就是為了殖利率嗎？」該頻道主持人表示，債券價格走跌，其實也意味著殖利率上升，若殖利率已達到自己認為「甜」的位置，與其焦慮是否要逃，不如趁勢加碼，提升未來可領取的息收總額。

他進一步建議，若偏好穩定息收，也可關注近期大華投信推出的兩檔月配息債券ETF...00983B與00984B。兩者皆採「優息策略」，鎖定高品質投資等級債，並提供固定月配，對看重現金流的投資人來說，值得深入研究。

該頻道提醒，現階段市場波動仍大，若能回歸投資初衷，聚焦殖利率與現金流策略，有望幫助投資人更理性做出選擇。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 殖利率 債券ETF 00984B大華優利美A債15 00983B大華優利美公債20

財經雪倫

追蹤

相關新聞

00983B、00984B皆採「優息策略」！滿手美債ETF不慌 殖利率甜更是加碼時機

美債近期價格走弱，許多手上滿倉美債ETF的投資人陷入兩難：該續抱、加碼，還是直接認賠出場？對此，YouTube頻道《投資嗨什麼》最新一支短影音直言，投資人應先釐清自身策略，再看殖利率是否已具備吸引力。

台積電條款放寬！0050、006208、00923、00922...將起飛？懶錢包：規則調整是雙面刃

這幾天，台灣的ETF圈迎來一項重大改變，影響上百萬投資人的權益，那就是台積電條款鬆綁了！不久之後，許多市值型、主題型ETF手上持有的台積電股票，將不再受到30%權重限制。 投資人數眾多的超人氣ETF，例如0050、00608、00692、00881、00891、00922、00923，它們的成分股和報酬率又會受到什麼影響？

美元資產三年來最便宜！股添樂：00924、00971、009800台幣強時買入才有機會「股匯雙漲」

面對新台幣強升值，一般有正反兩種解讀： 1.美元資產貶值，代表台幣資產越來越值錢→減碼海外資產、加碼台幣資產 2.台幣購買力近3年最強，美元資產相對便宜→加碼海外資產、減碼台幣資產 2種做法沒有

中港股市利多加持！00882、00752要發威了？ 小童：長線仍看多

＊原影片拍攝時間5月16日 嗨大家好，我是小童。 隨著中美關稅戰暫時告一段落，這樣的利多消息，真的有機會支撐中港股市迎來新一波的上漲行情嗎？ 第一個觀察點：川普的轉向與談判策略 川普翻

老公資產60％壓在股市持有00935、00881！人妻報稅驚見真相：風險不會過高？

一名女網友日前在Dcard分享結婚後首次合併報稅的經驗，沒想到這一查，意外發現老公有高達六成資產都投入股市。更讓她驚訝的是，老公在台股只持有野村臺灣新科技50（00935）與國泰台灣科技龍頭（0088

00980A、00981A、00982A…主動ETF成分股一攤開：野村偏穩、統一平衡、群益敢衝

5月27日，三檔主動式ETF...主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）正式掛牌，引發市場熱議。雖然主動型ETF強調經理人靈活選股、調整持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。