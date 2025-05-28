00983B、00984B皆採「優息策略」！滿手美債ETF不慌 殖利率甜更是加碼時機

美債近期價格走弱，許多手上滿倉美債ETF的投資人陷入兩難：該續抱、加碼，還是直接認賠出場？對此，YouTube頻道《投資嗨什麼》最新一支短影音直言，投資人應先釐清自身策略，再看殖利率是否已具備吸引力。

「你當初買債券，不就是為了殖利率嗎？」該頻道主持人表示，債券價格走跌，其實也意味著殖利率上升，若殖利率已達到自己認為「甜」的位置，與其焦慮是否要逃，不如趁勢加碼，提升未來可領取的息收總額。

他進一步建議，若偏好穩定息收，也可關注近期大華投信推出的兩檔月配息債券ETF...00983B與00984B。兩者皆採「優息策略」，鎖定高品質投資等級債，並提供固定月配，對看重現金流的投資人來說，值得深入研究。

該頻道提醒，現階段市場波動仍大，若能回歸投資初衷，聚焦殖利率與現金流策略，有望幫助投資人更理性做出選擇。

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