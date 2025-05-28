台積電條款放寬！0050、006208、00923、00922...將起飛？懶錢包：規則調整是雙面刃

＊影片發布時間為5月19日。

這幾天，台灣的ETF圈迎來一項重大改變，影響上百萬投資人的權益，那就是台積電條款鬆綁了！不久之後，許多市值型、主題型ETF手上持有的台積電股票，將不再受到30%權重限制。

投資人數眾多的超人氣ETF，例如0050、006208、00692、00881、00891、00922、00923，它們的成分股和報酬率又會受到什麼影響？

台積電條款的變革

相信大家在投資台股ETF的時候，常常會看到指數有這樣的規定：單一個股權重上限30%、前五大成分股合計最高65%。

這其實是來自法規的束縛，加上古往今來只有護國神山台積電會觸發限制，所以這條款也被稱為台積電條款。

但金管會在5月8日發佈新聞稿，表示將「放寬國內發行之指數股票型基金追蹤之指數成分證券，佔該指數市值比重不受上限30%之限制」，簡單翻譯，就是：鬆綁台股ETF單一成分股權重上限30%的限制。

金管會表示，考量台灣科技產業發展迅速，尤其是半導體產業在全球的重要性不斷提升，這些公司的市值佔大盤比重持續擴大。

之後，單一個股的權重上限將從30%提高到該檔股票佔大盤的實際權重，但前五大成分股相加仍不得超過65%。

不過，新版規定的核心是放寬，但沒有全面解禁，依然設有天花板，不能超過加權指數內的實際權重。

以大盤成分股4月底的市值比重來看，台積電約36.41%。這代表，新的緊箍咒就在這裡，只是這條紅線會隨著股價漲跌動態調整。

哪些台股ETF會受到影響？

截至5月中，國內股票型ETF一共有61檔，其中約30檔持有台積電。

舊版規定：

單一個股權重上限 30% 前五大成分股合計最高 65%

年紀排名前十的老牌ETF

可以發現0050、0052、0053、0057、006203、006208、00692，台積電的權重突破天際，佔比高達50%以上，0052甚至衝到66%。

這是早期沒有特別設限，交給市值自由競爭的結果，好的方面是，近年來台積電股價狂飆，不僅權重水漲船高，也貢獻超越大盤的優異績效。

中生代的10檔含積ETF

自00728之後，所有的ETF都有了權重限制，最常見的就是單一成分股上限30%。

00896主打投資綠能、電動車的主題性ETF，權重配置更分散，實際的細節也更複雜，追求讓不同類別的成分股都能分到一定的權重。

另外，也能發現不管權重上的束縛是鬆是緊，台積電都是各ETF當之無愧的最大尾。

新生代10檔含積ETF

單一成分股上限30%依然是最主流，也代表這些ETF最有可能跟進新版規定，放寬台積電的權重。

00921、00952 這兩檔比較特別，成分股有台積電，卻罕見地佔比不太高。

這是等權重法，會讓每一檔成分股配置一樣的比例。

雖然隨著股價漲跌，權重會自然改變，但每次定期調整時，會再平衡成等權重，追求讓投資組合更分散，降低波動，而代價是更高的週轉率和交易成本。

人氣最高5檔含積ETF

0050、006208，沒有30%的限制，規定調整沒影響。

台積電的權重依然是「一個人的武林」，一檔的漲跌影響力遠超過其他49位夥伴。

00881，未來如果拉高台積電權重，前五大沒意外會突破65%，終究要把權重向下分配給其他成分股。

00922，雖然台積電差不多在上限，不過整體相對分散，放寬後前五大不怕超標。

00923，前五大長得不太一樣，畢竟追求用低碳來過濾企業。如果放寬台積電權重，前五大應該會往65%逼近。

截至今年4月底，台積電佔大盤成分股約36.41%，前五大合計約46.13%。

不過，加權指數可是有1,020檔成分股，佔比排在最後面的四檔權重都低於0.001%，最小的成泰更只有0.0006%。

換句話說，普遍只持有50檔或更少股票的ETF，在權重配置上很難低於大盤，只能靠規則強制分散。

ETF的規則變更影響報酬率嗎？

人氣最高的五檔含積ETF報酬率

從數據來看，不管有沒有權重限制，五檔市值型ETF在一年以上的時間尺度內，都能打敗大盤，顯示近年大型股的表現普遍較佳。

不過差異仍然不小。

0050、006208，受到台積電強力拉抬，報酬率領先市場一大截。

00881，雖然限制，但績效反而更強，在近兩年和近三年均獨走，如果沒限制，或許表現能更上一層樓。然而其成分股分散度，也明顯低於其他4檔市值型ETF。

00922、00923，報酬率落在大盤以上、0050以下。

如果台積電權重能夠自由發展，績效會不會更好，甚至有機會不輸0050、006208？

權重限制是一把雙面刃，分散性雖然能降低風險，但剛好遇上台積電的爆發期，難免感到可惜。

這次的規則調整，可以算是一種折衷方案，如果未來台積電繼續飆升，ETF不至於錯過太多，如果行情反轉下跌，也不至於傷得太重。

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