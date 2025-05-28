美元資產三年來最便宜！股添樂：00924、00971、009800台幣強時買入才有機會「股匯雙漲」

面對新台幣強升值，一般有正反兩種解讀：

1.美元資產貶值，代表台幣資產越來越值錢→減碼海外資產、加碼台幣資產

2.台幣購買力近3年最強，美元資產相對便宜→加碼海外資產、減碼台幣資產

2種做法沒有對錯，就看主觀看法認為台幣這波升值到底會延續到什麼時候？究竟是「初升段」？還是一波直接進到「末升段」？

不過這是一個會讓人想破頭的話題，而且可能也沒有結果，畢竟影響匯率的因素，可能比股市更加複雜。

所以我比較偏向化繁為簡，站在正常情況匯率不可能存在巨大波動的假設下，台幣越升值，出海投資越有利。就算台幣升值還沒到頭、這時候進場可能還有匯損要吃，不過客觀來說，這時候的美元資產，已經是過去3年最便宜了。

尤其４月股災期間美國科技股估值修正的特別快，搭上新台幣升值的背景，其實是非常好的切入時機。就算中間新台幣一度升破29元，現在也幾乎要收復大部分跌幅了。

以走勢非常貼近美股納斯達克指數的ETF 00924、00971、009800為例，雖然現在因為匯率問題，漲幅明顯落後納斯達克指數，不過也只有在台幣相對強勢的時期介入美元資產，後面才有機會期望美股+美元「股匯雙漲」的行情，就像2024年一樣。

當然了，如果你買的是長天期美債，以上這些都跟你沒關係。中午到飯點了，別看了，去吃飯吧。

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