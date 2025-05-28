全台首檔市值型主動 ETF 來了！野村主動式 ETF 00985A 7月1日開募

野村投信延續第一檔主動式ETF 00980A的成功經驗，打造第二檔主動式ETF並昇華為市值型主動式ETF，為ETF市場再創新局，台灣首檔市值型主動式ETF重磅登場！「野村臺灣增強50主動式ETF」（00985A）已於4月30日取得核准函，預計7月1日至7月4日募集，預定7月21日掛牌上市， IPO每股發行價10元，採年配息機制。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，分析台股大盤近十年表現不俗，市值型ETF成為許多投資人的心頭好，近年來市值型指數勝出大盤機率達約8成，是帶動相關市值型ETF成長的重要關鍵。相較於傳統市值型ETF是被動追蹤指數，持股比重必須貼近指數，主動式市值型ETF由於有經理團隊操作，建構在傳統市值型指數的基礎上，面對瞬息萬變的市場，透過主動調整，具備更佳的即時性和時效性來因應市場的變化。

市值型投資如何精益求精呢？野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳表示，傳統的市值型投資主要是依據市值的大小來作為指數選股的依據，舉來說，台灣50指數就是依據市值前五十大的個股作為指數編製的基礎。但是市值前五十大的個股，就代表其股價表現會相對亮眼嗎？其實答案未必，市值前五十大的個股也可能出現基本面惡化的狀況，相對也會影響其股價的表現。

透過主動式ETF來進行「汰弱」、「換強」的操作，透過動態調靈活的調整在波動市場中爭取更高報酬。這樣的指數增強策略（Enhanced Indexing）是國內外機構法人常見且愛用的投資組合管理方法之一，根據特定指數為投組基底，透過不同優化策略汰弱換強，以期獲得比指數更好的長期表現，這也是00985A野村臺灣增強50主動式ETF產品設計與投資策略的主旋律。00985A野村臺灣增強50主動式ETF追求長期優於富時臺灣50報酬指數的總報酬表現，讓台灣50指數再進化，投資人選擇更多元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。