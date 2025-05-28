國泰 ETF 00663L確定一拆七 6月3日為分割前最後交易日

全台ETF投資人注意！首檔ETF分割即將上路，國泰投信旗下台股正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」分割前倒數計時，下周二（6/3）為預估分割前最後交易日，6月4日起停止交易，將於6月4日至6月10日暫停交易5日，預定於6月11日恢復交易，國泰投信表示，00663L確定一張拆七張，代表未來股價會「除以7」，目前持有的股數也將「乘以7」，存股張數更有感。

台灣加權股價指數自國安基金進場首日（4/9）收盤時的17,391.76點，截至27日收盤來到21,336.54點，已上漲3,944.78點（22.68%），台股正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」，27日收盤價173.75元，目前全台共有四檔的台股正2 ETF，00663L分割後將成為價格最便宜的正2 ETF，預計分割後價格約在每張2萬元左右，價格更加親民，流動性可望更佳。在台股多頭格局不變下，有利於小資或年輕人參與大盤漲升行情。

國泰臺灣加權正2（00663L）暨國泰台灣領袖50 ETF（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00663L屬於槓桿型ETF，漲跌幅大約都是台灣加權股價指數的2倍，代表台股加權指數只要單日成長10%，00663L約會漲20%，但跌幅也相對應約為兩倍，僅適合可承擔較大風險的積極型投資人，且必須控管自身風險，設定停利停損價位。

國泰投信ETF研究團隊表示，台股後市料將受惠於AI浪潮，可透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（基金之配息來源可能為收益平準金）（00922），或台股正向二倍ETF參與下一波行情，過往國安基金多是獲利出場，目前國安基金仍在場上，代表台股後市仍有表現機會。台股近年走勢強勁，過去兩年的表現在全球都是前段班，多家機構法人同樣看好台灣今年經濟成長，日前國際貨幣基金（IMF）下修美、中成長率，卻對台灣市場情有獨鍾，預估今年台灣經濟成長2.9%，比去年10月預估的2.7%更高。

法人高盛最新報告指出，今年台灣GDP成長預測從3.1%上修至3.5%，認為台灣主要驅動力來自半導體業的強勁復甦，在生成式AI及雲端需求增長下，能帶動台灣電子半導體的出口成長，全年經濟將維持強勁擴張。財政部5月也已公布4月海關初步進出口統計數據，因拉貨潮明顯，急單效應湧現，上半年整體出口值有望創下歷年同期新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。