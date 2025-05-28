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中港股市利多加持！00882、00752要發威了？ 小童：長線仍看多

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
中港股反彈10～20%，但ETF沒跟上？小童剖析：台幣強升才是關鍵。本報資料照片
中港股反彈10～20%，但ETF沒跟上？小童剖析：台幣強升才是關鍵。本報資料照片

＊原影片拍攝時間5月16日

嗨大家好，我是小童。

隨著中美關稅戰暫時告一段落，這樣的利多消息，真的有機會支撐中港股市迎來新一波的上漲行情嗎？

第一個觀察點：川普的轉向與談判策略

川普翻臉比翻書還快，前幾週還對中國課徵145%關稅，中國反擊125%。眼看雙方互不相讓，卻在會談後意外讓步，美國降到30%、中國回到10%。雖然幅度不大，但利空緩解，就成了市場的利多。

這跟我們之前分析的一樣：川普的關稅策略，其實只是談判籌碼，不是真的想毀掉經濟。四月回檔，就是甜甜價的機會。某種程度上，我其實蠻佩服川普的聰明與膽識，畢竟如果沒有他，美國財政可能會持續泡沫化。

第二個觀察點：中國降準、降息釋放流動性

5月中國繼續降準降息，人民銀行調降存準率0.5%，預估釋出一兆人民幣資金。同時也強化汽車消費與設備投資的信貸支持。熱錢變多，自然有助於市場資金面與企業資金壓力的改善。

第三個觀察點：中國AI技術進展吸引資金回流

從Deepseek的發表、阿里巴巴的技術進展來看，中國AI產業正快速崛起。基期低、本益比低，加上技術面成長預期，讓中國股市成為海外資金新的關注對象。

這些判斷，其實我們早在2024年2月就有影片分享。當時還舉例標普500與恆大事件，說明切除毒瘤後的反彈機會。歷史不一定重演，但邏輯值得參考。

目前中港股市的操作規劃？

這波中港股反彈力道不小，指數普遍上漲10～20%，但也來到密集成交區。

我目前傾向保守觀望，等待趨勢明確。雖然指數強彈，但台灣的中港股ETF漲幅卻沒跟上，主要受台幣升值影響，導致匯損

不論是透過ETF、外幣、信託，只要投資海外市場，都要面對匯率風險。但為了分散單一市場的風險，以及爭取更高的潛在報酬，布局海外市場仍是合理選擇。

記得先把核心配置做好，比如市值型ETF如0050，才去考慮其他策略商品。沒打好地基，樓層蓋再高也會歪。

個別ETF觀察與操作建議

中信中國高股息（00882）

近期震盪整理，我們在12.29元加碼，目前仍小幅獲利。先前底倉成本只有10.27元，更無需擔心短線波動。若未來價格能站穩關鍵轉勢點，才是加碼訊號；否則建議先以盤整看待。

中信中國50（00752）

3/26影片中曾提及已達前高壓力區，需保守看待。目前狀況與指數、00882相同，耐心等待突破再布局，趨勢未轉強前，先看震盪區間。

結論與提醒

中港股長線仍看多，但短線因指數漲多，需保守因應。同時也提醒，中港股市波動大、風險高，操作前請務必評估自身承受能力。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

港股 市值型 川普 人民幣 ETF 00882中信中國高股息 00752中信中國50 0050元大台灣50

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