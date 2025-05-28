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老公資產60％壓在股市持有00935、00881！人妻報稅驚見真相：風險不會過高？

聯合新聞網／ 綜合報導
只壓00935與00881沒問題？台股成長＋美股大盤配置成另類主流。中央社
只壓00935與00881沒問題？台股成長＋美股大盤配置成另類主流。中央社

一名女網友日前在Dcard分享結婚後首次合併報稅的經驗，沒想到這一查，意外發現老公有高達六成資產都投入股市。更讓她驚訝的是，老公在台股只持有野村臺灣新科技50（00935）與國泰台灣科技龍頭（00881）兩檔ETF，完全沒有常見的大盤ETF如元大台灣50（0050）或富邦台50（006208）。她不禁疑惑：「這樣的配置合理嗎？會不會風險太高？」

據她描述，老公主力持有的是00935與00881，兩者皆為成長導向的主題型ETF，科技股比例高，且配息率偏低。她提到單是00935一檔，去年配息就超過3萬元，可見持有張數相當可觀。老公則回應：「00935/00881更聚焦科技，科技才是台灣命脈」，大盤部分早就透過海外券商佈局VT、VOO等美股ETF，主張台股就押重科技。

不少網友力挺老公的資產配置，認為「60%壓股市」不算高，尤其在無槓桿、手握房產與現金的情況下，更有人直言「我都放到90%了還零負債」、「通膨這麼嚴重，不投資才是真的虧」。至於只押00935與00881，也有不少人覺得合理，稱00935具科技題材、配息穩定，是近年ETF新主流，「大盤放美股、台股押成長股」這樣的策略反倒被視為有邏輯。

但也有部分聲音關注的是婚姻中的「資訊不對等」問題，認為老公在投資透明度上顯得保留，引發隱憂。「不給看證券app就很奇怪」、「錢不是問題，問題是不坦白」、「婚後資產應該互信，這樣藏著真的怪」，還有網友提醒：「如果他以後偷偷貸款壓股市妳都不知道，才是危險的開始」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報稅 00935野村臺灣新科技50 00881國泰台灣科技龍頭 006208富邦台50 0050元大台灣50

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