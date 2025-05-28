00980A、00981A、00982A…主動ETF成分股一攤開：野村偏穩、統一平衡、群益敢衝

5月27日，三檔主動式ETF...主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）正式掛牌，引發市場熱議。雖然主動型ETF強調經理人靈活選股、調整持股策略，但當網友攤開這三檔前十大持股後，不少人直呼「都在抄作業」，因為台積電、中信金、華碩、廣達等熟面孔再度上榜，差異只在比重與中小型股搭配上略有不同。

根據最新資料，野村00980A聚焦大型權值股，台積電、鴻海、聯發科與富邦金居前列；統一00981A則兼顧成長性與防禦型產業，中小股權重較高；群益00982A則明顯以中小型股為主，成分股包含群創、昇陽半導體與陽明等。雖然主動式ETF的持股會頻繁變動，但目前看來三檔仍高度依賴「台G力量」。

不少網友看完三檔主動ETF的前十大成分股後，忍不住笑出聲，直呼「這不就是自己買GG加幾檔權值股？」、「主動買台積電，這我也會」，還有人嘆說「還要給人手續費，我自己買零股就行」。野村00980A更被點名「跟0050有87%像」，讓人質疑主動策略的差異性。有網友吐槽「操作頻繁費用更高，結果還是選權值」、「這根本是升級版0050」，甚至懷疑「剩下60%是不是都在買投機股」。

不過也有部分聲音肯定統一00981A，認為「統一蠻正規軍的」、「以前操盤績效就不錯，這檔可以觀察看看」。反觀群益00982A則遭遇較多質疑，「選群創當成分股真的很問號」、「感覺就是妖股ETF，不夠穩」、「經理人選股邏輯怪怪的」。整體來看，三檔主動ETF剛掛牌就掀起熱議，投資人對「主動」兩字有期待，也有不少問號。

三檔產品確實展現了不同策略定位：野村偏向穩健、統一追求成長、群益試圖發掘潛力股。投資人若真想「搭主動便車」，與其迷信一檔勝率，不如將其納入整體資產配置，視為與市值型ETF互補的選擇，靜待績效說話。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。