台股 ETF 受益人終止連3黑、周增近萬人 高息主動人氣佳

根據集保戶股權分散5月23日最新統計資料顯示，受到上周新增一檔主動群益台灣強棒台股ETF（00982A）的助益，台股ETF投資人數終止連3周流失，整體受益人數周增加9,317人，總檔數達72檔，今年來增加87萬9,482人，總人數達1,110萬5,318人。

進一步觀察上周台股ETF受益人呈現增加共18檔，其中以00982A主動群益台灣強棒台股ETF增加13,196人最多，其他包括00878、0050、00919、00980A、00713也都有千人以上的增加人數。整體來看，高息型還是相對受到投資人偏愛，不過00982A與00980A兩檔主動式ETF名列前茅，讓人對於主動式ETF的未來人氣有所期待。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，投資人一定不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。

謝明志表示，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來收益。展望台股後市，仍看好台股中長期後市表現，獲利成長且穩定配發現金股利標的投資標的可多留意。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，預期指數表現以區間震盪為主，但有利主動選股操作創造績效。以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整。在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等。

陳沅易指出，隨著市場已陸續反應美國對等關稅的衝擊，且與美方之對話協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與布局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。