航運股強勢回歸高股息ETF！00878、00940同步加碼 金融股遭冷落

今年5月至6月，台股迎來高股息ETF的大規模換股潮，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）及元大台灣價值高息（00940）六檔資產規模破千億元的熱門ETF相繼調整持股，引發市場高度關注。此波換股涉及近1.8兆元資金的移轉，不僅成為第二季市場焦點，也被視為解讀產業風向的重要線索，今天就來解析可能的換股新風向。

航運股重返高息 背後原因

本次換股最受矚目的現象之一，是先前沉寂的航運類股強勢回歸高息ETF版圖。陽明海運（2609）與萬海航運（2615）這兩檔航運股，紛紛成為多檔高息ETF增持的新寵兒。例如：

國泰00878在5月底前大舉買進萬海約20萬張 群益00919、統一00939與元大00940等ETF也同步加碼陽明，累計買盤同樣高達約20萬張

航運股之所以再度獲得青睞，背後原因離不開其誘人的殖利率與業務前景轉佳。

首先，經過去年股價修正，航運股的股息殖利率重新具備吸引力。以萬海為例，雖然今年擬配發現金股利每股3.5元，殖利率相較其他高息股並非頂尖，但其股價經大幅回調後，3.5元配息已轉化為不俗的收益率。更關鍵的是，市場解讀基金經理人著眼於航運後續行情。隨著全球貿易觸底回溫，貨櫃運價自低檔反彈，今年春季出現搶運潮，帶動航運股單月飆漲三成。航運「三雄」長榮、陽明、萬海股價紛紛回補先前因國際關稅風波造成的跌幅缺口，甚至領先創下階段新高。運價回升與國際貿易動能改善的跡象，使這些高息ETF願意在配息未算突出的情況下仍將航運股納入持股，顯見陽明、萬海的低檔價值與反彈潛力被看好。

元大00940轉向：傳產股入列

此次換股潮中，元大台灣價值高息ETF（00940）的調整動作格外具有指標意義。00940原本強調「價值投資精神」，過去選股注重企業財務體質與穩健度，被視為相對保守的高息策略。然而，在5月的定期審核中，00940大手筆進行「10進10出」的換股調整，一口氣新增了10檔成分股，包括陽明、萬海等傳產航運股，以及亞泥、統一企業、兆豐金、神基、順達、頎邦、帆宣、矽創等各產業代表。相對地，被刪除的10檔則多為先前持有的傳產與內需股（如遠東新、聯強、國產、華固、台企銀等），確實是一次大換血。

00940此番調倉背後，隱含著策略轉向的訊號。首先，元大投信同步宣布修改該ETF所追蹤指數的編制規則：將每次換股的檔數上限從原本未設限（或上限15檔）統一收縮為10檔，並自5月起生效。這意味著往後00940的調整將更為集中、有節制。此外，指數編制另新增了一項規則，將建材營建類股排除在採樣範圍之外。

此舉可能是考量到部分營建股雖有高殖利率，但景氣波動大且流動性相對不足，不符合價值投資的初衷。取而代之的是，本次00940勇於納入波動性較高的航運雙雄，顯示其選股思維正變得更靈活：在維持價值篩選的同時，也適度擁抱景氣循環股來提高收益。

這種轉變被市場解讀為高息ETF為因應激烈競爭而做出的策略調整：不再一味固守傳統穩定股，開始兼顧短期行情與產業趨勢，以提升整體報酬表現。

「航運勝金融」資金輪動揭露市場脈動

綜觀這波ETF換股，可發現高息資金在產業間的流動脈絡。最大贏家非航運股莫屬：不僅上述00940與00878重點增持航運，連原本聚焦科技的ETF也在提前卡位。例如，中信高股息成長ETF（00934）早在4月調整中前瞻性納入航運與AI伺服器概念股，結果恰踩中運價起飛的節奏，大幅受惠。

相形之下，金融股在此次換股中明顯遭到冷落。00878的成分調整就將原先持有的永豐金控、第一金控分別大幅減碼2.3萬張與1.3萬張，是減持最明顯的成分股。金融業向來是高股息ETF的傳統權重，但今年以來隨著利率見頂、銀行息差展望趨緩，加上金融股股價表現相對穩定、缺乏題材，高息資金開始轉向其他收益來源。相比之下，航運、電子零組件等景氣循環或科技類高息股，由於股價修正後殖利率躍升，又具備景氣復甦題材，成為資金新的追逐對象。

除了航運之外，科技製造類股也是本輪換股的重要焦點。摩根大通預測6月換股的幾檔ETF中，半導體、電子製造、通訊類股票將廣受青睞。

事實上，在00929（科技優息ETF）及00713（高息低波ETF）的預估新增名單中，就包括了廣達、緯創、鴻海等伺服器和電子代工龍頭。這顯示高息ETF並非僅鎖定傳統產業，高科技產業若兼具高現金股利政策，也同樣有機會入選。值得注意的是，資金輪動與產業偏好的變化，往往隱含著市場風向：當高息ETF大舉進軍某一類股時，代表該類股的殖利率優勢和題材獲得主流資金認可。

統一投顧董事長黎方國指出，台股上市櫃公司去年合計獲利達4.06兆元，創史上次高紀錄，經歷先前股市回檔後，各類高殖利率股票浮現投資價值，大量資金因此轉入高息ETF。第二季高息ETF換股秀正是市場關注焦點，高殖利率概念股成為本季布局的重要亮點

原文出處：6月高股息換股「航運大勝金融」 陽明、萬海成ETF寵兒：00940 選股更靈活！

延伸閱讀：

緯創是做什麼的？概念股有哪些？為何成為市場焦點：股價、配息、供應鏈與四大未來發展

黃仁勳概念股是什麼？黃仁勳股有哪些：產業發展、台美供應鏈一次看

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。