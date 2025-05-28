台版ARK布局中小型創新股＋美股成長ETF！00983A與009800雙箭齊發
投資朋友問說：「首檔台版的主動中信ARK創新（00983A）可以買嗎？」
如果你平常在投資上，對創新科技相關題材很有興趣，那這檔肯定是可以買的。因為它是和ARK合作，針對五大創新領域進行前瞻性的布局投資。
而且它主要投資的是中小型相關類股，也就是說，如果你對那種「很前期的創新投資」特別感興趣，這檔產品就是一個簡單、方便、有效的工具，幫你找到這類投資機會。
另外，他們還有推出一檔中信NASDAQ（009800）。
如果你把009800搭配這檔ETF一起布局，哇，那就真的是「全都包了」！
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