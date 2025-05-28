00878報稅季續命！杉本提醒「二代健保扣稅額度」：這張數以下才免稅

00878第二季配發0.47元高股息，讓投資者加薪不少，00878也公布了配息的組成占比，那麼擁有幾張以內的00878不會被扣到2代健保2.11%呢？

我們必須知道ETF股利分別來自：股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平準金所組成。其中只有股利或盈餘所得54C，需要被扣健保費。

而00878這次的股利佔比如下：

54C股利或盈餘所得佔比為 34.04% 財產交易所得佔比為 40.85% 收益平準金為 25.11%

由以上我們可得知：1張00878股息470元中，有「470 x 0.3404 = 160」元是要被納入扣稅金額的。

而健保扣稅金額是單次股利20000元以上，所以20000 ÷ 160 = 125，這次只要庫存低於125張以下，就不會被扣到稅。

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