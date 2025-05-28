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00878換股在即…產業結構迎大變！大俠武林：這幾檔高殖利率成分股值得關注

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00878於5月中審核成分股、月底完成調整，本次換股備受關注。（本報系資料庫）
00878於5月中審核成分股、月底完成調整，本次換股備受關注。（本報系資料庫）

＊影音原發布時間為5月18日

被稱為「國民高股息ETF」的國泰永續高股息（00878），即將在2025年5月進行例行換股，大俠武林在其YouTube頻道中深入剖析這波換股調整背後的產業邏輯、選股機制與潛在的市場影響。他提醒投資人，換股前夕正是觀察ETF調整節奏與佈局方向的重要時刻。

換股時程曝光：5月中審核、月底調整 提前卡位是關鍵

00878目前規模已突破4000億元，成為台股規模第三大的ETF，持有人數更上看172萬。根據大俠武林說明，本次換股審核預計5月中啟動、5月底實施調整。這段期間，部分短線資金已進場卡位，預期納入股將出現買盤推升，剔除股則可能面臨賣壓。

納入與剔除名單：殖利率成為核心篩選標準

根據市場推估，00878將從原先的成分中剔除9檔個股，包含3檔金融股、4檔電子股與2檔傳產股。主要剔除原因在於殖利率低於5%，如兆豐金、中華電等雖體質穩健，但因預估殖利率下滑至3%至4%區間，已不符合高股息ETF核心精神。

而預計納入的成分股則涵蓋4檔傳產、3檔電子與2檔金融股，殖利率普遍超過5%。其中法人預估，長榮（2603）殖利率可能高達15.9%，萬海亦達4.4%，成為本輪關注焦點。

三年平均殖利率為選股關鍵 避免單年特殊獲利誤導

大俠武林特別提到，00878的選股邏輯，來自MSCI台灣指數中的高殖利率成分，且會考量過去三年的平均殖利率。此設計能避免因單一年特殊利益（如出售土地、轉投資等）造成股利飆高，卻無法持續配發的情況。他強調：「真正的存股邏輯是找出能穩定分紅、獲利體質良好的公司。」

政策與國際變數下 00878調高傳產比重、降低電子曝險

在全球景氣、關稅戰與匯率波動陰影未散之際，00878本輪換股顯示出調整產業曝險的企圖。由於電子產業受美元波動與出口依賴較大，本次ETF傾向減少電子與金融配置，轉向殖利率穩定的傳產股，以提升整體抗震性。

高股息不是萬靈丹「報酬來自漲幅，不是配息」

「你領到的息，若股價沒漲，其實也沒有實質報酬。」大俠武林提醒投資人，高殖利率雖吸引人，但前提是ETF持股要有漲勢與填息能力。他個人雖未持有00878，仍肯定其邏輯明確、選股機制簡單：「它沒有偏離投資初衷，但也因為漲幅不大，配息吸引力相對有限。」

升溫區、動態佈局更有效？他偏好輪動型ETF如00757

談到個人偏好，大俠武林坦言他更傾向動態輪動型ETF，如00757（統一FANG+），在低點布局、升溫區調節，更能主動掌握報酬。他鼓勵投資人學會觀察ETF納入與剔除成分，熟悉預估殖利率工具，將命運掌握在自己手上。

ETF換股是風險 也是機會

00878換股雖可能引發短期波動，但正是投資人重新審視產業趨勢與殖利率水準的好機會。大俠武林提醒大家，高股息ETF的價值在於長期穩健，不在於追逐短期消息。「了解選股邏輯、掌握換股時機，才能真正享受到ETF帶來的複利魅力。」

◎本文內容已獲 大俠武林 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

長榮 選股邏輯 萬海 季配息 ETF 00878國泰永續高股息

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