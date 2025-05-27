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56檔債券型ETF 人氣強強滾

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

儘管近來債市波動不小，根據集保中心公布的5月23日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續三周續增，且近一周已有過半數共56檔債券ETF受益人呈現增加，顯示投資人逢低進場的意願。

群益投信債券ETF研究團隊指出，金融市場動盪不安，債券ETF受到諸多利空衝擊，尤其以長天期美國公債與投資等級債影響較大，因其存續期間較長，受利率波動影響較大。在此情況下，高票息與低存續期間的非投等債成為投資人較佳投資商品，在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖定高利率的券種。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，穆迪調降美國主權信評，且川普威脅要對歐盟課徵高額關稅，令市場投資氣氛再度轉弱，市場對美國財政赤字擔憂，進一步推升美債殖利率上彈以及美元走弱，在此情況下，上周美國股、債、匯表現皆不理想。雖然市場投資氣氛轉弱，但並未引起恐慌，資金偏向觀望，截至上周，美國非投等債仍連續第四周小幅淨流入，全年淨流入32億美元。

展望後市，市場對於關稅與美國信評下調的影響可望告一段落。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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